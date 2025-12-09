全民才普發一萬，嘉義市府加碼發6千！ 黃敏惠：發錢不舉債，強化民眾消費力

太幸福了！中央才剛普發1萬元現金，嘉義市政府宣布再加碼，將每人普發6千元現金。嘉義市長黃敏惠強調，此次是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

嘉義市政府今（8）日通過「振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫」、「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案。



其中，市府將以不舉債方式振興經濟，普發市民6000元現金，並納編追加減預算案。嘉義市府預計周二(12/9) 提出追加減預算案送至嘉義市議會審議。



不舉債、全靠賸餘辦理 黃敏惠：我們發錢，也要能夠賺錢



嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市一向恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續七年維持公共債務為零。今年每人普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。



黃敏惠補充，嘉義市以服務業為主體，在過去三級警戒期間，市府曾普發2000元現金，成功刺激本市營利事業銷售額，並較前一年成長9.56%，持續創下歷史新高。

黃敏惠更向市民呼籲，希望市民朋友能盡量在市內消費，提振消費力道，以提振嘉義市的經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助於統籌款的分配，進一步挹注本市財源，達到良性循環的效果。



「我們發錢，也要能夠賺錢！」黃敏惠說，希望一同協助全體市民、各行各業穩健營生。





