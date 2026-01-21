全民抽籤拿500元！「青春動滋券」升級運動幣 領取辦法一次看

為鼓勵民眾走出家門培養運動習慣，體育署宣布，原本限定16至22歲的「青春動滋券」，將於2026年全面升級為「運動幣」。新制不僅擴大至年滿16歲以上全民適用，也首度改為限量抽籤制，今年僅發放60萬份，每人可獲得500元運動消費額度。

原本限定16至22歲的「青春動滋券」，於2026年全面升級為「運動幣」 。（圖／運動部提供）

體育署指出，運動幣將於2026年1月26日起開放線上登記，登記期間至2月8日止，符合115年年滿16歲、具中華民國國籍並在國內設有戶籍者皆可參加。為避免網站壅塞，首週將依身分證字號末碼分流登記。抽籤結果預計於2月12日以直播方式公開，當天下午起陸續以簡訊通知中籤者，亦可至官網查詢名單。

為避免網站壅塞，首週將依身分證字號末碼分流登記。抽籤結果預計於2月12日以直播方式公開，當天下午起陸續以簡訊通知中籤者，亦可至官網查詢名單。 （圖／翻攝自動滋網）

中籤者可自3月1日上午10點起使用運動幣，使用期限至12月31日午夜止，逾期未使用的額度將全數收回，無法展延。每份運動幣為500點，1點等同新台幣1元，採電子抵用金形式，不得兌現或找零。使用時須先至「動滋網」完成身分驗證，並產生專屬動態QR Code或付款碼，每組QR Code僅限1小時內有效，未使用需重新登入產生，以防止遭截圖盜用。結帳時還需搭配簡訊驗證碼，線上與實體通路皆適用。

運動幣使用範圍分為三大類。「做運動」如健身房、游泳池、運動課程、場地租借、教練費或運動觀光行程，可全額折抵500元；「看比賽」包含賽事門票、付費運動轉播、應援商品與紀念品，同樣可使用全額；「添裝備」則限於運動服、球鞋、智慧手錶、護具及耗材購買或維修，最高僅能折抵200元，其餘需自付。

體育署表示，限制裝備類折抵上限，是希望民眾將補助更多投入實際運動體驗與觀賽參與，促進長期運動習慣。運動幣不限使用次數，額度用完為止，但已使用金額不得退還，若違規使用將取消資格。至於未滿16歲族群，體育署補充，仍可透過「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，由學校或社團統一申請，持續鼓勵學生進場體驗運動賽事。

