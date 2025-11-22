「全民挺國FUN」高雄登場 AAV7兩棲突擊車、大武軍艦亮相
〔記者洪臣宏／高雄報導〕海軍「114年國防知性之旅」今(22)日在高雄新濱營區登場，現場展出AAV7兩棲突擊車、各式飛彈及無人機等先進現役裝備，民眾不惜頂著豔陽排隊，就是要登上大武軍艦一窺堂奧，也有許多人拍下玉山軍艦身影，對這次能貼身體驗國防直呼「讚！」
國防部今辦理「國防知性之旅－全民挺國FUN」活動，透過近距離接觸國防、認識國防，增進軍民的良善交流，儘管今天太陽毒辣，進入新濱營區民眾絡繹不絕，一進場看到大武軍艦、玉山軍艦，相當興奮，海軍也開放民眾登上大武軍艦參觀，排隊人龍長達數百公尺。
靜態裝備陳展同樣吸睛，共展出M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲與40榴彈悍馬車、機動飛彈車與雷達車等裝備；同時展出紅雀二型、銳鳶無人機、監偵型、陸用型及艦載型等多型現役無人機，展現海軍的監偵能量。
海軍司令部表示，活動結合「知性、體驗、互動」三大元素，於現場中設置人才招募、園遊會及多項裝備體驗，讓民眾「看得到、玩得到、體驗得到」，開放民眾登上軍艦參觀，讓大家見證海軍落實「國艦國造」及「國防自主」的成果。
