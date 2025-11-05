全民普發御嵿加碼 萬元美饌禮包限時登場 四大品牌聯手開跑搶好康

▲御嵿國際集團集結旗下四大餐飲品牌，祭出「全民普發・御嵿再加碼」活動

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】為響應政府普發政策並回饋消費者支持，御嵿國際集結旗下品牌祭出「全民普發・御嵿再加碼」活動，自2025年11月5日至11月30日止，凡會員於指定品牌單筆消費滿 NT$3,000即可獲贈「萬元美饌大禮包」，內含21張御嵿電子美饌券，數量有限、送完為止。

▲11月5日同步開搶好康，凡會員於指定品牌單筆消費滿NT$3,000，即可獲贈「萬元美饌大禮包」。

本次活動由御嵿國際旗下四大品牌——晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵、晶粵軒烤鴨餐廳與鴨覓烤鴨餐廳共同響應，以嚴選食材與職人手藝，回饋長期支持的會員顧客。御嵿集團表示，此次加碼活動不僅延伸普發紅利的消費效益，更期望以實質回饋，鼓勵民眾與親友共聚饗宴。

廣告 廣告

▲「御嵿國際」為台灣頂尖餐飲品牌經營者，旗下擁有晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵、晶粵軒烤鴨餐廳與鴨覓烤鴨餐廳等多元品牌。

御嵿集團為台灣頂尖餐飲品牌經營者，旗下涵蓋宴會會館、精緻台菜與中式烤鴨料理等多元品牌與場館。「晶宴會館」為宴會場地首選，全台七館、服務逾百萬人次，婚宴、春酒與商務活動皆為理想選擇；「頂鮮台南擔仔麵」以漁港直送海鮮聞名，主打商務宴席與婚宴餐飲，高雄自強店位於前金區，尾牙春酒熱烈預訂中。「鴨覓烤鴨餐廳」為御嵿首度進駐百貨品牌，融合創新烤鴨、港點與台味小吃，打造兼具潮流與驚喜感的聚餐新體驗；「晶粵軒烤鴨餐廳」為金牌烤鴨專賣，嚴選宜蘭櫻桃鴨每日爐烤，提供單點、套餐與桌菜等多元形式。

無論是經典台味料理、烤鴨饗宴或宴會聚餐，御嵿期望以實際優惠讓更多消費者在普發期間「加倍享好康」。凡為御嵿會員者即可參與活動，每位會員限領一次，贈品以現場提供為主。

御嵿國際以「誠意料理、職人精神」為核心理念，持續推動高品質餐飲與顧客體驗。即日起加入會員、消費滿額即可領取加碼好禮，更多活動資訊請洽御嵿集團官網：https://toplusglobal.com/。