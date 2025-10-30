全民普發現金1萬元 銀行加碼優惠一次看
[NOWnews今日新聞] 政府宣布11月5日起開放普發現金登記入帳，11月17日起可使用ATM領取，國內銀行包括台北富邦銀行、永豐銀行、LINE Bank、玉山銀行、台新銀行、土地銀行、元大銀行、台灣銀行等也陸續推出「加碼」優惠，放大「普發現金」效果，包括抽iPhone17、日本沖繩雙人來回機票、現金1萬元、全聯1萬元禮券；北富銀則加碼抽iPhone17及現金1萬元等千項抽獎。
根據財政部資料顯示，2023年普發6000元領取管道，以登記入帳占39.8%最多，ATM領現則以24.3%居次，2者合計占比逾6成。這次普發現金1萬元，銀行也針對登記入帳及ATM祭出加碼優惠好康，讓民眾有機會放大「普發1萬元」效果。
台北富邦銀行
2025年11月17日至12月31日期間（實際活動日期以行政院公告為準），只要持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動結束前綁定北富銀LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣10000元、5000元、2000元、500元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。
針對北富銀存戶，12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，即可獲得抽獎機會，最高可抽中現金1萬元，共有超過上千個現金獎項會於活動結束後統一抽出，並直接入帳至中獎者的北富銀帳戶，讓現金加倍、幸福也加倍。
永豐銀行
2025年12月31日前本行客戶使用永豐銀行ATM領取或透過「登記入帳」至本行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO），即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）。
除ATM提領之之外，本行客戶在政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee的16888點（3名）或遠東SOGO百貨5000元即享券（2名）。
LINE Bank
自10月28日起至12月31日止，加碼祭出的「全民同享」現金抽獎活動，舉凡活動期間設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶且有成功入帳，完成任務即可獲得1次新台幣39,900元的現金抽獎機會，抽獎機會隨入帳筆數增加而增加，幫忙代領也能增加抽獎機會。如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣39900元現金抽獎機會。
2項任務皆可獲得1次抽獎機會，詳情請參閱活動辦法：
任務1：活動期間首次成為LINE Bank新戶，並同意綁定LINE帳號。
任務2：（不限新、舊戶）前往「普發現金官網 」（https://10000.gov.tw/），設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶且有成功入帳。
玉山銀行
響應政府政策，至今年12月31日前登記入帳至玉山銀行帳戶且綁定LINE官方帳號即可抽iPhone 17 Pro、日幣10萬圓、刷卡金等好禮。符合玉山全新存戶資格者，首次且同時開立新台幣與外幣數位帳戶，並於線上開戶輸入活動代碼「CASH10K」，完成任務享刷卡金800元加碼，限量2萬名。
台新銀行
2025年11月17日至2025年12月14日，民眾只要透過全台台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5000名幸運得主，最高可獲得10000點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。
民眾亦可選擇線上方式輕鬆領取，只要上政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1萬元將於指定日期自動入帳。2025年11月5日至2025年12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於2025年12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 10000點。此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。
土地銀行
2025年11月17日至115年1月16日，只要使用土地銀行ATM選擇「全民+1政府相挺」活動提領現金，即可獲抽獎機會，總計將抽出890名幸運兒，包括發放「台灣Pay」金融卡紅利點數10名80000點（等值新台幣8000元）、80名8000點、800名800點（等值80元），但必須綁定「台灣Pay」或「土地銀行行動支付APP」，並於2027年12月31日前折抵消費金額使用。
元大銀行
自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行台幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。
此外，凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金，等於將政府普發的1萬元紅包放大成最高12萬元的大禮包。
除了抽獎活動外，元大銀行同時針對數位存款帳戶的新舊客戶推出專屬優惠。數位存款帳戶新戶享有3大禮遇，包含自帳戶審核成功後6個月內可享最高3%活儲優利，以及每月多達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，另新戶完成指定任務還能拿到最高500元回饋金；而還沒有數位存款帳戶的既有客戶，只要首次申辦數位存款帳戶，得享有最高1.125%活儲優利。
台灣銀行
2025年11月1日起至12月31日止，首次申請並完成開立「新台幣數位存款帳戶」及「外匯數位存款帳戶」，並於政府公告之「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元網站登記申請以該新台幣數位存款帳戶為普發現金匯入帳戶，並成功入帳之用戶，可獲得加碼回饋金100元，每用戶以身分證字號歸戶限回饋1次，活動名額限量2萬名，額滿為止。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
普發現金1萬來了！5種領取方式 財政部次長最推這2種：安全方便
普發現金11月能領到！卓榮泰曝3大挑戰 籲全民防堵詐騙
現金、幸福都加倍！用富邦ATM、戶頭領普發現金 最高再加碼抽1萬
其他人也在看
普發現金開放登記入帳與ATM領現 銀行祭抽獎優惠
（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北30日電）普發現金即將上路，可採登記入帳、ATM領現等方式領取，銀行紛紛推出相關優惠，元大銀公布最高新台幣11萬元抽獎機會；純網銀LINE Bank推出抽獎活動，最高可抱走3萬9900元現金。中央社 ・ 8 小時前
普發現金／現金增大術！1萬加碼變2萬 這招教你加碼抽iPhone、抽機票
全民普發現金1萬元正式開跑，除了政府提供的三大領取方式：ATM領現、登記入帳、郵局臨櫃外，各大銀行也紛紛出招搶客，推出豐富加碼活動，從iPhone 17、雙人機票、刷卡金到現金抽獎、點數回饋等五花八門，讓普發現金最高可能放大變2萬元。三立新聞網為您一次整理台新、台北富邦、永豐、LINE Bank、元大與玉山銀行的加碼方案，民眾可依自身需求挑選最有感的金融夥伴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
萬元普發金「番外篇」！台新銀、玉山銀、元大銀加碼 iPhone17成抽獎熱門禮
全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金將於11月5日開放網路預先登記，繼台北富邦銀行最早宣布加碼後，台新銀行、元大銀行和玉山銀行亦順勢加碼，有趣的是，能見一個熱門抽獎禮—iPhone17。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
普發一萬銀行加碼懶人包：ATM領現抽日本機票、登記入帳抽39990元！各家銀行優惠一次看
普發一萬加碼優惠哪些銀行有？怎麼參加？Yahoo新聞編輯室不斷更新，帶大家一同把握放大普發一萬的機會！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 天前
普發1萬選玉山 加碼抽iPhone 17 Pro、日幣10萬、刷卡金
玉山銀行響應政府政策，推出普發現金加碼活動，至12月31日前登記入帳至玉山銀行帳戶，且綁定LINE官方帳號，即可抽iPhone 17 Pro、日幣10萬、刷卡金等好禮。品觀點 ・ 4 小時前
普發1萬開跑！2銀行加碼抽iPhone 17、日本來回機票
普發1萬開跑！2銀行加碼抽iPhone 17、日本來回機票EBC東森新聞 ・ 1 天前
別再用熱水壺煮泡麵 日本飯店揭後果
[NOWnews今日新聞]一般飯店除了毛巾等備品之外，也會擺放熱水壺等物品，讓住客可以享受舒適的時光。不過如果將這些方便當成隨便，可能會對飯店造成困擾。日本一間飯店近來就發影片表示，有人會使用電熱水壺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發一萬加碼優惠懶人包：北富銀抽iPhone、永豐銀抽沖繩機票、7-ELEVEN四方案把錢錢放大
普發一萬現金最快11月12日入袋，不少業者紛紛推出加碼優惠，搶攻商機。究竟普發一萬加碼優惠有哪些？Yahoo新聞編輯室不斷更新，帶大家一起來看看，有哪些好康可以把一萬元變更大！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 天前
他發現「便宜機票多不含托運」過來人認證：真的可以
歲末年終，許多民眾會利用特休出國旅遊，為了省機票錢，不少人會密切關注便宜機票，不過有網友發現，大多超值機票均不含托運行李，讓原PO相當納悶「真的很多人出國沒帶托運行李嗎？」引發討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
採實名制規畫！衛福部健康幣明年將上路 石崇良：可換「這些東西」
國內65歲以上長輩約460多萬人，即將達總人口20%，符合世界衛生組織（WHO）超高齡社會標準，雖然民眾平均餘命約80歲...聯合新聞網 ・ 22 小時前
普發萬元吸「金」大法 3大銀行抽機票現金
普發萬元現金政策將開跑，銀行祭出抽獎活動搶攻入帳商機(圖/永豐銀行 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
不受非洲豬瘟影響 鹿港「阿振肉包」照常開賣原因曝光了
台中爆發非洲豬瘟，豬隻禁運禁宰再延10天，不少採用溫體豬肉的美食都受到影響，排隊名店的彰化縣鹿港鎮「阿振肉包」則照常開賣，業者鄭永豐表示，堅持所用食材都要有健康身分證，因此，大約20年來都採用有CAS標章並符合HACCP制度的冷凍豬肉。鄭永豐強調，所用豬肉來自冷凍豬肉，但必須有CAS（台灣優良農產品自由時報 ・ 1 天前
【公告】台光電114年第3季財務報告
日 期：2025年10月30日公司名稱：台光電(2383)主 旨：台光電114年第三季財務報告發言人：莊育清說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/302.審計委員會通過日期:114/10/303.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,333,4005.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,995,3906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,173,3537.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,255,6678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,908,8299.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,911,84710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):31.2311.期末總資產(仟元):97,186,50512.期末總負債(仟元):52,805,26913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44,399,92214.其他中央社財經 ・ 3 小時前
「要軍公教忠誠卻砍年金！」他爆公務員驚人離職率：中國轉機要報備把基層當賊？
繼今年初專案清查軍公教人員持領中國證件狀況，並要求具結未持有中國戶籍、護照、定居證及相關身分證證件後；陸委會日前宣布，明年7月起公務人員赴中國及香港、澳門須事先通報，違者最重恐被記大過。國民黨立委吳宗憲今（29）日質詢行政院人事行政總處長蘇俊榮時直指，人事長任內公務員離職率暴增4成，「一手要忠誠，一手砍年金、扣預算、還盯梢」，這不是治理，而是把人才推離，政府......風傳媒 ・ 1 天前
與繼父同框2／趙小僑曾說稱謂不重要 劉子銓改口喊媽讓她直呼「很爽」
修杰楷在與賈靜雯結婚前，曾說自己是真心想照顧梧桐妹，也獲得梧桐妹同意才結婚。而梧桐妹曾誇修杰楷是一個很有責任感、而且煮飯很好吃的人，她說，因為自己跟媽媽一樣記性不好，每次出門，修杰楷都會提前幫母女倆準備好，也把咘咘、BO妞都照顧得很好。修杰楷因此被網友封為...CTWANT ・ 1 天前
梅峰蘋果如期登場！「蘋芬秋色」開放採果預約
台中市福壽山農場受雪害、雨災影響停辦採蘋果，但南投縣台大山地實驗農場（梅峰農場）「2025蘋芬秋色」活動如期登場，農場指園區栽種1000多棵蘋果樹，受惠溫網室，蘋果產量正常，即日起至12月7日開放預約採果，每天入園人數上限500人，詳情可向台大山地農場洽詢。中時新聞網 ・ 1 天前
北台今晚降溫濕涼5天！下週二短暫回暖 又有東北季風
北台今晚降溫濕涼5天！下週二短暫回暖 又有東北季風EBC東森新聞 ・ 6 小時前
新北環保局連續四度榮獲「金環獎」殊榮
記者黃秋儒／新北報導 新北市環保局再傳捷報！由環境部、法務部共同舉辦的「金環獎」評選…中華日報 ・ 9 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 5 小時前