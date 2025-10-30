全民普發現金1萬元 銀行加碼優惠一次看

▲政府宣布11月5日起開放普發現金登記入帳，11月17日起可使用ATM領取，銀行也陸續推出「加碼」優惠。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 政府宣布11月5日起開放普發現金登記入帳，11月17日起可使用ATM領取，國內銀行包括台北富邦銀行、永豐銀行、LINE Bank、玉山銀行、台新銀行、土地銀行、元大銀行、台灣銀行等也陸續推出「加碼」優惠，放大「普發現金」效果，包括抽iPhone17、日本沖繩雙人來回機票、現金1萬元、全聯1萬元禮券；北富銀則加碼抽iPhone17及現金1萬元等千項抽獎。

根據財政部資料顯示，2023年普發6000元領取管道，以登記入帳占39.8%最多，ATM領現則以24.3%居次，2者合計占比逾6成。這次普發現金1萬元，銀行也針對登記入帳及ATM祭出加碼優惠好康，讓民眾有機會放大「普發1萬元」效果。

台北富邦銀行

2025年11月17日至12月31日期間（實際活動日期以行政院公告為準），只要持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動結束前綁定北富銀LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣10000元、5000元、2000元、500元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。

針對北富銀存戶，12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，即可獲得抽獎機會，最高可抽中現金1萬元，共有超過上千個現金獎項會於活動結束後統一抽出，並直接入帳至中獎者的北富銀帳戶，讓現金加倍、幸福也加倍。

永豐銀行

2025年12月31日前本行客戶使用永豐銀行ATM領取或透過「登記入帳」至本行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO），即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）。

除ATM提領之之外，本行客戶在政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee的16888點（3名）或遠東SOGO百貨5000元即享券（2名）。

LINE Bank

自10月28日起至12月31日止，加碼祭出的「全民同享」現金抽獎活動，舉凡活動期間設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶且有成功入帳，完成任務即可獲得1次新台幣39,900元的現金抽獎機會，抽獎機會隨入帳筆數增加而增加，幫忙代領也能增加抽獎機會。如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣39900元現金抽獎機會。

2項任務皆可獲得1次抽獎機會，詳情請參閱活動辦法：

任務1：活動期間首次成為LINE Bank新戶，並同意綁定LINE帳號。

任務2：（不限新、舊戶）前往「普發現金官網 」（https://10000.gov.tw/），設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶且有成功入帳。

玉山銀行

響應政府政策，至今年12月31日前登記入帳至玉山銀行帳戶且綁定LINE官方帳號即可抽iPhone 17 Pro、日幣10萬圓、刷卡金等好禮。符合玉山全新存戶資格者，首次且同時開立新台幣與外幣數位帳戶，並於線上開戶輸入活動代碼「CASH10K」，完成任務享刷卡金800元加碼，限量2萬名。

台新銀行

2025年11月17日至2025年12月14日，民眾只要透過全台台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5000名幸運得主，最高可獲得10000點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

民眾亦可選擇線上方式輕鬆領取，只要上政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1萬元將於指定日期自動入帳。2025年11月5日至2025年12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於2025年12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 10000點。此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。

土地銀行

2025年11月17日至115年1月16日，只要使用土地銀行ATM選擇「全民+1政府相挺」活動提領現金，即可獲抽獎機會，總計將抽出890名幸運兒，包括發放「台灣Pay」金融卡紅利點數10名80000點（等值新台幣8000元）、80名8000點、800名800點（等值80元），但必須綁定「台灣Pay」或「土地銀行行動支付APP」，並於2027年12月31日前折抵消費金額使用。

元大銀行

自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行台幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。



此外，凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金，等於將政府普發的1萬元紅包放大成最高12萬元的大禮包。

除了抽獎活動外，元大銀行同時針對數位存款帳戶的新舊客戶推出專屬優惠。數位存款帳戶新戶享有3大禮遇，包含自帳戶審核成功後6個月內可享最高3%活儲優利，以及每月多達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，另新戶完成指定任務還能拿到最高500元回饋金；而還沒有數位存款帳戶的既有客戶，只要首次申辦數位存款帳戶，得享有最高1.125%活儲優利。

台灣銀行

2025年11月1日起至12月31日止，首次申請並完成開立「新台幣數位存款帳戶」及「外匯數位存款帳戶」，並於政府公告之「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元網站登記申請以該新台幣數位存款帳戶為普發現金匯入帳戶，並成功入帳之用戶，可獲得加碼回饋金100元，每用戶以身分證字號歸戶限回饋1次，活動名額限量2萬名，額滿為止。

