全民普發，台中金典酒店住房餐飲雙享優惠，尾牙春酒熱烈預訂中！

響應全民普發政策，台中金典酒店即日起至2026/6/30，推出「金典饗宴 領一萬元犒賞您的味蕾」限時活動，集結住宿、餐飲超值優惠，邀您體驗五星級尊榮美食與住宿饗宴。同時，企業與團體引頸期盼的「2026尾牙春酒專案」也火熱開放預訂，從場地、菜餚到娛樂活動皆由專業團隊一手包辦，打造最難忘的年度盛會。

領取一萬元，美食隨時享

為回饋顧客支持，推出「一萬元金典饗宴優惠」活動，讓民眾以超值價格輕鬆品味五星料理，體驗多元饗宴：

栢麗廳，千元即享

購買金典聯合餐券十張，原價NT$11,990元，優惠價NT$10,000元（不搭贈）。在栢麗廳與親友相聚，各式精選菜餚與精緻甜點，讓您每一口都充滿幸福感。

圖說 栢麗廳各式精選菜餚與精緻甜點千元即享

蘿拉牛排館 & 金典鐵板燒，雙人饗宴

NT$1,680+10%精選套餐，雙人預訂享套餐優惠價NT$3,000元(免服務費，原價NT$3,360+10%) ，限週一至週五午晚餐。喜愛牛排和鐵板燒的朋友絕對不能錯過！高品質的牛排及鐵板燒料理，絕對讓您的味蕾大呼過癮，精緻的餐點和貼心的服務，讓您每一餐都成為難忘的回憶。

圖說 蘿拉牛排館盡享優雅細緻的頂級饗宴

金園中餐廳，聚餐最佳選擇

1.呷福寶-粵吃粵飽2.0專案，買10位送2位(第13位起以優惠價NT$990+10%計，限午宴)。2.凡預訂10人桌菜，原價NT$12,000+10%，優惠價NT$10,000元(免服務費)，另贈果汁暢飲或熱茶(二選一)。北京片皮鴨、松子生菜蝦鬆、魚子燒賣等豐富的粵式經典菜色，優雅舒適的用餐環境，讓您享受美食同時渡過一段美好的時光。

圖說 金園中餐廳提供多種粵式經典菜色

住宿優惠，我把一萬元變大了

專案適用日期: 即日起至2026/2/13

1.豪華家庭房：續住兩晚或一晚兩間(每間包含早餐4客)，只要NT$10,000元。

2.精緻雙人房：一泊二食續住兩晚，共一間 (包含早餐2客，晚餐：一晚自助餐，另一晚可選金典鐵板燒套餐或蘿拉牛排館套餐)，只要NT$10,000元。

3.精緻雙人房：一泊二食一晚，共兩間(每間包含早餐2客，自助晚餐2客) ，只要NT$10,000元。

圖說 豪華家庭房12坪，適合小家庭三~四人出遊

2026 尾牙春酒專案

歲末年初，最期待的企業盛宴回來了！台中金典酒店2026尾牙春酒專案全面升級，從豪華場地、精緻菜餚到娛樂活動，酒店一手包辦，為您打造專屬的尊榮饗宴。專案內容亮點：中式宴席每桌NT$8,999+10%起，平日（週一至週四）訂席享每桌果汁暢飲，滿額贈送【金典酒店住宿券／餐券】，送禮最有面子。滿 23 桌以上加贈一桌免費（可累計），再加碼贈卡拉OK、提供邀請函、席間免費停車。專案可彈性搭配視聽設備、抽獎舞台與企業客製化菜單，打造最難忘的企業年度盛會。

全民普發金 × 金典優惠 雙重好康一次享

使用全民普發金，不論是入住金典、餐飲聚會或預訂尾牙春酒專案，皆可享受多重折扣與加碼禮遇。金典酒店誠摯邀請您，與摯愛親友共享幸福時光，迎接嶄新一年。假日人潮眾多，建議民眾預先訂位。訂位洽詢：04-2328-8000轉各餐廳。以上各項優惠方案皆不可與其他優惠合併使用。詳細活動規則與菜單請上台中金典酒店官網查詢。