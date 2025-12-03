全民普發「小橘書」製造戰爭恐慌？林飛帆駁「近2年國際變化有感」：歐洲多國都在更新國防手冊「防堵俄羅斯」...台灣所有準備都在「延緩中國挑釁與侵略」

國防部自上月19日起，普發新版《全民國防手冊》（正式名稱為「當危機來臨時，台灣全民安全指引」），每戶一本、共印製1100萬本，卻有人質疑政府此舉是在浪費公帑、製造戰爭恐慌。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，近兩年國際局勢的變化大家都有感，所有的準備，都是在延緩中國的侵略。

針對日前專欄作家孫瑋芒眼尖發現，《全民國防手冊》中，誤將玉山東峰當成主峰一事，林飛帆說明，看了很多國家的安全指引，其實各國所發放的內容都差不多，因為這就是一本「說明書」。林飛帆指出，「我們思考了很久，要如何站在『台灣民心』的角度，讓大家看完之後，回頭過來想想，究竟要保護、捍衛的是什麼」。

林飛帆表示，小橘書的前頁，就是以台灣最知名的地標「台北101」作為背景，「我們從第一頁開始，就是想讓大家知道，我們在捍衛的是『我們的家園』」。他說道，當看完整本手冊，翻到最後一頁看見玉山，就會知道，「我所做的一切、我想保護的一切，就是家園」。

林飛帆說，這是當初選玉山放在手冊的原因，至於東峰、主峰，「手冊中的畫面其實是大部分台灣人最熟悉的角度，大家並不陌生；反倒是主峰的畫面，或許很多登山者很熟悉，但許多民眾是不認識的」。同時，林飛帆也透露，《全民國防手冊》之所以使用橘色，是因為橘色是消防的顏色，且非常亮眼、不容易忽略。

而有關外界質疑，這個時間點發放手冊是在製造恐慌，林飛帆回應，近年國際局勢變化大，世界各國都在這個時間重新審視他們的防衛手冊，包含瑞典是在2024年底更新、捷克在大約2個月前推出了新版手冊、法國跟台灣一樣，在11月出版《全民有責》手冊，「全部都是挨家挨戶發放」。

林飛帆表示，近2年的情境變化大家都很有感，「我們在這個時間點將強告知民眾防衛的重要性，不代表明天就會發生什麼事」。他指出，「現在做的所有準備，都是在延緩對方的軍事挑釁與侵略」。林飛帆說，當台灣民眾都做好了準備、社會非常強韌、都有相關知識，對方就必須思考，「我現在對其作出軍事行動，需要付出什麼成本與代價」。

