中部中心／綜合報導

台灣全民安全指引"小橘書"，已經開始在全台各地發放，冊中就是在說明，遇到類似，地震、火災、颱風等緊急情況時，該如何應對，冷靜處置，內政部在全台灣，安排了16場宣講活動，今天來到苗栗通霄拱天宮，希望能夠強化民眾危機意識。

火災、地震，各種防災警示看板，一字排開，不過重頭戲是，這一本。





全民普發"小橘書"! 16場宣講啟動 週一前進苗栗拱天宮

台灣全民安全指引"小橘書" 拚強化國人安全意識（圖／民視新聞）

橘色小冊子，就是近期推出的新版"全民安全指引"，也因為封面顏色，被稱為"小橘書"，針對民眾生活中，可能面對到的風險，例如地震、火災、颱風等災害，進行應對處置教學，內政部也安排了16場宣講活動，選定各縣市一間宮廟作為承辦單位，而15日下午的宣講，便是由苗栗白沙屯拱天宮承辦。

小橘書分為三個部分，平時的準備，及災害來臨前後，如何因應，強調"自救"的重要性，部長同時也大力推動，"防災士"培訓計劃。





"全民普發小橘書"內政部啟動16場宣講 週一前進苗栗拱天宮（圖／民視新聞）





災難何時來臨，無法預測，各種自救知識，通通集合在一本小橘書內，也是希望能夠，建立、加強全台國人危機意識。

