全民普發一萬上路！又遇雙11購物節 燦坤推年度大促「什麼都想要」
【緯來新聞網】全民普發一萬元政策即將上路，加上適逢雙11購物節檔期，3C家電品牌燦坤昨（6日）特別規劃年度大促「什麼都想要」會員特典記者會，邀請揚名國際的台灣之光「神級嘉賓-朴子電音三太子」聯手合作，透過三太子「降駕」加持人氣，因與諧音降「駕」與降「價」同音，象徵傳遞好運與祝福之意，記者會透過三太子開場的勁歌熱舞展演下，讓現場氣氛high到最高點，打造燦坤年末最強的「會員特典」，讓會員到燦坤3C家電消費「降價」超有感。
3C家電品牌燦坤首度結合台灣民俗藝陣文化中的「朴子電音三太子」合作。（圖／燦坤提供）
記者會由燦坤董事長林技典引領主管一同出席，更力邀策略合作夥伴卡爾蔡司視力保健部副總經理 周信成、小林鐘錶眼鏡總經理 張騰達與萊爾富便利商店公關長 彭傳璋，還有台灣松下、台灣三星電子、聲寶、台灣樂金電器(LG) 、華碩聯合科技(ASUS)、台灣聯想環球科技(Lenovo)、新視代科技(CHIMEI) 、禾聯碩八大品牌高層代表參與啟動儀式，以及近50家品牌企業高層，共同為今年11月年度大促「什麼都想要」會員特典，揭開序幕。
燦坤3C家電首度結合台灣民俗藝陣文化中的「朴子電音三太子」合作，11月7日至11月16日限時10天，推出年度大促「什麼都想要」會員特典記者會，祭出多項會員獨享系列活動。
燦坤董事長林技典、卡爾蔡司視力保健部副總經理 周信成、小林鐘錶眼鏡總經理 張騰達與萊爾富便利商店公關長 彭傳璋。。（圖／燦坤提供）
活動「燦坤神好運」：只要於活動期間，到全台燦坤門市單筆消費滿501元起(消費將排除Apple、小米、dyson全系列/Switch 2主機)，即可獲得抽獎機會乙次，燦坤將連10天，每天送出1名幸運會員可獲得33,333燦坤K幣，單筆消費滿2,025元再享多一次抽獎機會(可累積)，買愈多，中獎機會愈大。
活動「燦坤K幣太好用」：消費全館商品於結帳時使用100K幣折抵，即可獲得一次抽獎機會，就有機會獲得市值79,999元的JVC 85型4K LED平面Android顯示器乙台(不含配送及安裝)，每多折抵50K幣，可再多一次抽獎機會。
活動「滿額送消費禮或指定K幣換購」：於燦坤全台門市消費滿333元(含)，於結帳時出示綁定燦坤「TK3C」APP或使用30K幣換購，即可享喵汪交心封口夾乙組；活動4好康攏給你：燦坤除了祭出全館指定商品享最低5折起，更重磅祭出全館消費滿額享「豪禮」，就能把限量的iPhone 17 Pro Max 256GB、JHT按摩椅、roborock石頭掃拖機器人等精緻豪禮3選1帶回家，Surpass會員獨享再送最高1萬燦坤K幣，讓會員買得開心又划算。
活動「台新燦坤聯名卡限時現折禮遇」：燦坤禮遇台新燦坤聯名卡卡友推出台新燦坤聯名卡單筆分期刷滿36,000元(含)以上，享1,400元銀行現折APP專屬券(限量)；單筆不分期獨享最高回饋6，即單筆刷滿12,000元(含)以上，送600元銀行現折APP專屬券(限量)+燦坤平日消費回饋「1 燦坤K幣」或六日消費回饋「2 燦坤K幣」，回饋無上限；於燦坤會員特典期間，單筆分期滿額並登錄即享回饋，像是刷玉山銀行信用卡滿15萬(含)以上，燦坤會員獨享送最高3100燦坤K幣(限量)。另外，刷玉山銀行Unicard百大指定消費，最高加碼3.5回饋，歸戶月最高回饋上限5,000點。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
