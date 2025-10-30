全民普發1萬上路 銀行推出加碼抽獎、回饋活動一次看
台北市 / 顏若宇 綜合報導
全民普發現金1萬元將於11月5日開放網路預先登記，繼富邦銀行、永豐銀行推出普發加碼抽獎活動，台新銀行、元大銀行及玉山銀行也推出加碼抽獎活動，登錄民眾可抽現金、iPhone 17，獎金最高可達11萬元，並享多種優惠券。
元大銀行自 2025年11月5日至2026年2月28日推出加碼活動，民眾只要在財政部「全民＋1政府相挺」網站登記，並將普發現金採「登記入帳」方式，指定入帳至元大銀行台幣存款帳戶，或持元大銀行金融卡至全台ATM領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。
若指定入帳至元大銀行數位存款帳戶，即可再享10萬元回饋金抽獎機會，單次最高可拿11萬元現金。本次活動總獎金高達50萬元，尚未申辦數位帳戶的民眾可把握機會。
台新銀行提供便利領取方式，民眾可至全台ATM直接領現，或線上登記入帳台新帳戶完成領取。台新銀行同步推出加碼活動，最高可將普發1萬元翻倍至2萬元；新戶開立Richart數位帳戶，還有機會獲得限量 Richart行動電源。
活動期間 2025年11月17日至12月14日，透過台新ATM完成領取的民眾，可參加「天天加碼抽大獎」活動，抽出超過 5000名幸運得主，最高可獲 10000點台新Point（1點=1元），並領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等商家優惠券。
玉山銀行推出數位帳戶新戶優惠活動，期間自2025年10月1日至12月31日。凡於2025年9月30日前未持有玉山數位存款帳戶，且於2024年12月31日前未持有玉山一般存款帳戶的新用戶，首次同時開立台幣及外幣數位存款帳戶，即可在開戶流程輸入任務代碼「CASH10K」，並將普發1萬元登記入帳至玉山數位帳戶。
完成開戶後，若在活動期間設定自動扣繳玉山信用卡費，並綁定玉山LINE個人化服務，即可獲得刷卡金800元回饋。活動名額限量2萬名，依成功送出開戶申請的先後順序決定，額滿將在玉山銀行官方網站公告。
