全民普發1萬來屏東！短片投稿最高10萬獎金等你拿

全民普發現金1萬元正式上路，屏縣府推出短影音徵件活動吸引遊客到屏東消費，最高獎金達10萬元。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

全民普發現金1萬元正式上路，屏東縣政府為擴大政策效益、帶動觀光人潮與商圈消費，推出「普發1萬元・來屏東吃喝玩樂怎麼Shopping才對味」短影音徵件活動，從12月起至明年5月每月評選出10件作品，每件可獲2萬元獎金，之後再從60件作品中選出1件最佳影片，獎金高達10萬元。

屏縣府表示，響應全民普發現金1萬元，縣府號召全台民眾用1萬元探索屏東、玩出新亮點，並以創意鏡頭拍出「屏東消費攻略」參加短影音徵件活動，就有機會把翻倍獎金帶回家。

縣府指出，從12月起至明年5月止，連續6個月徵件，民眾只需拍攝15至90秒直式短影音，以普發1萬元在屏東怎麼消費為主題，介紹屏東縣合法營業店家、在地商品、在地特色景點或旅遊路線，即可參加。

為鼓勵更多創意作品參與，屏縣府還特別祭出高額獎金，每月將評選出10件優秀作品，每件可獲得 2萬元消費加倍獎勵金，活動最後一波則將從6個月共60件優秀作品中再選出1件最佳影片，頒發10萬元「10倍奉還」超級獎勵，以實際行動回饋創作者。

屏縣府強調，這項活動不僅是創作徵件，更是鼓勵民眾「走進屏東、用消費支持產業」的重要推動措施，期盼透過普發1萬元，拉動交通、旅宿、餐飲、零售與在地特色店家的整體消費動能，讓普發效益在屏東持續擴散。

