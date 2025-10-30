全民普發1萬元來了！台新加碼獎金最高可拿2萬元，ATM領取天天抽獎，線上登記入帳同享好康！
全民普發1萬元正式上路！台新銀行響應政府政策，推出便捷的領取方案。民眾可選擇至全臺台新銀行ATM直接領取現金，或透過線上登記入帳台新帳戶，僅需數個步驟即可完成。台新銀行同步加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元；新戶開立Richart數位帳戶，亦有機會獲得限量Richart行動電源。台新銀行積極配合政府強化經濟政策，與全民共享政府的暖心福利！
此次全民普發1萬元，民眾可選擇ATM直接提領或線上登記入帳兩種方式。民眾可持國內任一家金融機構金融卡至台新ATM，選擇「全民+1政府相挺」服務，輸入健保卡號及身分證字號，即可立即領取現金1萬元。亦可至政府「全民+1政府相挺」網站選擇「登記入帳」，輸入台新銀行存款帳號並依指示完成流程，1萬元將於指定日期自動入帳。
ATM 領取天天抽獎 最高可獲萬點回饋
2025年11月17日至2025年12月14日，民眾只要透過全臺台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。期間將抽出超過5,000名幸運得主，最高可獲得10,000點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。
線上登記入帳同享好康 抽萬點再領優惠券
民眾亦可選擇線上方式輕鬆領取，只要上政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1萬元將於指定日期自動入帳。2025年11月5日至2025年12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於2025年12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 10,000點。此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。
Richart 數位帳戶 新戶享好禮
為響應全民共享經濟成果，台新針對尚未加入Richart數位帳戶的新用戶，推出專屬優惠。即日起至11月30日，成功開立Richart存款帳戶並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入Richart App可獲得用戶禮Richart行動電源。另於2026年1月5日前開戶成功者，子帳戶新臺幣10萬元以內資金可享3.5%優惠利率。開戶完成後，民眾可選擇透過ATM提領或線上登記入帳，皆有機會參與台新加碼優惠，讓1萬元放大變2萬元！
領取1萬元後，民眾可搭配台新銀行多元優惠方案，放大消費效益。推薦果粉可至Richart Life APP，於Richart Mart購買最新iPhone 17，刷台新信用卡享最高24期分期零利率，輕鬆購物同時兼顧理財效益。
台新銀行全力支持政府全民普發政策，線上線下雙軌並行，提供「ATM即領即用、線上登記入帳」兩種便捷選擇，並結合多重抽獎與優惠活動，讓民眾在領取政府補助的同時，享受台新銀行創新金融服務與多元回饋，發揮每一分資金的最大價值，成為民眾智慧好夥伴。
【參考資訊】
1.「ATM領取天天抽獎 最高可獲萬點回饋」詳細活動說明：https://tsbk.tw/875z34/
2.「線上登記入帳同享好康 抽萬點再領優惠券」詳細活動說明：https://tsbk.tw/8achu3/
3.「Richart數位帳戶申辦資格」詳情請見官網重要公告：https://tsbk.tw/8acjyg/
4.「台新ATM 普發現金1萬元」提領教學：https://youtu.be/UDuT6wDGC_s
謹慎理財 信用至上
差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定
循環利率之基準日為104年09月01日
預借現金手續費：預借現金金額x3.5%+NT150元
特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%
（圖片來源：台新銀行）
