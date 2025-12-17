全民普發1萬元「還有287萬人未領取」！財長莊翠雲：領取期限至明年4月底

政府普發現金1萬元，自11月12日開放領取至今，已超過1個月。財政部長莊翠雲今（17日）指出，到目前為止已有2069萬人成功領取1萬元，占可領取人數的87.82%，「估計剩287萬人沒領」。她說，普發1萬元現金的領取期限，至明年（2026）4月底。

立法院財政委員會今日審查《海關進口稅則》，國民黨立委羅明才藉機詢問財政部長莊翠雲，目前普發現金1萬元的領取狀況。對此，莊翠雲說明，截至目前為止，已有2069萬人已領取，占87.82%，其中直接入帳有458萬人，占22%。

廣告 廣告

莊翠雲續指，採取登記入帳的人數最多，有863萬人，占41.49%；ATM領現也有510萬人，占24.64%；郵局領現則有233萬人，占11.29%。至於還有多少人未領1萬元，莊翠雲表示，目前估還有287萬人沒領，「不過，領取時間到明年4月底」。

而根據全民普發現金1萬元的官網最新統計，截至今日下午5時止，登記入帳的登記人數進一步來到871萬1037人，ATM領現人數也有513萬3649人，郵局領現有238萬6543人。

（圖片來源：三立新聞、全民普發現金1萬元官網）

更多放言報導

今年普發1萬、明年1萬6？...周玉蔻提醒執政當局「早早取得共識」：免得又遭在野黨搶下先機「像大罷免前的1萬一樣反罷免大成功」

戰2026新北市長！蘇巧慧談「稅收超徵」應該「法制化」、承諾「有盈餘就普發」…指《財劃法》贊成新北市拿最多、反對「未經討論」國民黨版本「新北人均最低」