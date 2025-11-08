全民普發1萬蘿拉有錢還了？蔡阿嘎看答案氣到跳腳

百萬網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）先前被前員工蘿拉以AB合約方式捲走上千萬，事情進入司法程序後，蘿拉卻表示自己沒有錢，讓蔡阿嘎就算申請強制執行、法拍蘿拉名下財產也拿不回多少錢。近日全台民眾獲得政府普發1萬，蔡阿嘎以為自己終於有機會拿回賠款，沒想到結果仍讓他失望。

蔡阿嘎昨發文說：「全民普發一萬，我可以跟『欠我錢的人』討這一萬嗎？」雖未指名道姓，但大家都對號入座猜是蘿拉，蔡阿嘎還說「律師時數太貴」、「不懂就問網友跟GPT」，沒想到ChatGPT卻表示，除非蔡阿嘎已經拿到法院的確定判決或支付命令，再依法向法院聲請強制執行，而蘿拉帳戶已經進帳那筆普發1萬後，執行官才能依法扣押金錢。

ChatGPT更指出，普發1萬是行政給付、政府給的補助，並非私人財產轉移，無法主動讓任何債權關係使用，意指蔡阿嘎無法立即拿到蘿拉所得的普發1萬，須走法律程序後才有可能拿到。蔡阿嘎對此氣得說：「欸那些欠錢不還的，不要再藉口一堆唬爛說沒錢了，現在擺明就有一萬！你全家人都有一萬，快還錢！」

網友則回應：「會不會你跟他執行討回一萬，結果你付出行政流程費用高於一萬？」、「你有差這一萬嗎？差的是三千萬」、「羅拉欠那麼多，一萬塊也不夠賠吧」、「她還沒去掃垃圾喔～一天一萬欸」。而蘿拉先前提出條件，稱希望能回公司「以身抵債」，替公司開發案源等，蔡阿嘎表示不可思議，反提出要蘿拉去淨灘，每天工時9小時，日薪1萬，還可以開直播讓大家看到她懺悔的過程，若一個月工作20天，一年就能賺240萬元，約12.5年能還清3000萬債務，但蘿拉對此似乎仍未回應。

