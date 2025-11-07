全民普發1萬詐團「興奮到發抖」打詐高雄隊緊盯讓歹徒無從下手

記者洪正達／高雄報導

由於普發一萬登記正在進行中，也引起詐團覬覦，高雄市警局將全程緊盯。（圖／市警局提供）

高雄市政府於11月6日召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合市府「打詐高雄隊」各局處團隊力量，面對此次普發現金多元的領取方式，詐騙集團可能利用「釣魚簡訊」或「一頁式廣告連結」詐取民眾個資及財物，提示各局、處務必落實防詐機制，利用戶政、地政單位、各區公所的佈告欄張貼海報，或設置在高雄捷運沿線各站月臺、候車區等處螢幕，播放相關宣導影音檔，讓民眾迅速獲得新知，全方位建構機關聯防、全民識詐的堅實防線。

警察局局長林炎田會中報告，針對「普發現金1萬元」可能引起詐團覬覦，警方將投入警力、執行以下三大措施：

一、積極蒐報通報下架：各分局、刑大積極蒐報並通報下架詐騙簡訊、社群帳號及網頁。

二、加強溯源打擊：指定刑大科技犯罪偵查隊為專責隊，各分局亦設專責小組主責查緝涉詐網站、釣魚簡訊、偽基站等案件。

三、強化識詐免疫力：利用社群媒體發布識詐貼文，結合「打詐儀錶板」將每日實際案例融入生活，強化全民識詐能力。

根據「165打詐儀錶板」統計，高雄市114年10月詐欺案件受理1,717件、財損5億4,531萬餘元，呈現「雙降」趨勢：受理件數自3月起穩定下降，財損金額自6月起逐月減少，10月更低於農曆春節期間最低的2月分。此一成效歸功於本市打詐係以查緝與預防並重，查緝面結合檢察機關、移民署、地政局、金融機構，以強制處分、情資互通痛擊詐團；預防面則由「打詐高雄隊」各局處善用業務通路，落實推播「假投資」、「假檢警」等破解方式，展現團隊防詐能量。

內政部今年10月1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，檢舉人於詐欺犯罪未被發覺前，向檢察機關或司法警察機關主動檢舉並製作筆錄，該案經判決有罪最高可領取新臺幣1000萬元獎金，「打詐高雄隊」將協助宣導此防詐措施，提高檢舉誘因，匯聚社會力量共同打詐。

警方特別提醒：切勿點擊「假冒政府通知」的釣魚簡訊或網路連結，以免輸入個資造成財損。若發現疑似詐騙簡訊、社群帳號，請撥打165、110檢舉；發現詐騙網站可向數位發展部「網路詐騙通報查詢網」或165全民防騙網通報，如有任何疑慮，務必撥打165反詐騙諮詢專線查證。

