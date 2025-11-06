全民普發1萬！台北市「每人多領1.6萬」加碼有望？ 蔣萬安回應了

政治中心／許智超報導

普發一萬元昨（5）日上午8時起開放登記，而民進黨台北市議員簡舒培日前到議會專案報告普發現金等相關議題，痛批台北市長蔣萬安，7月掃街時要求中央還稅於民，但過去4年台北市從中央拿408億統籌分配稅款，卻不發出來，完全雙標。對此，蔣萬安則稱，這些錢都編列在預算中，已經花完了。

簡舒培日前質詢時表示，蔣萬安今年7月喊話要還稅於民，要中央理解民意，5日起普發1萬元，同樣的道理，台北市無論藍綠黨團都有提案，建議市府因應國際情勢、強化經濟韌性，研議普發現金，結果市府完全沒有研議，就說沒有條件，理由說要因應一般性補助款缺口，以及未來財務風險，但這些都是未來的事情。

簡舒培指出，過去4年台北市多分配到408億元，分給市民平均可以1.6萬元，這些都是中央多給的，「怎麼會沒有錢來發？這完全是雙標」，要求蔣萬安針對這408億元好好分配，盤點一下。

蔣萬安對此回擊稱，北市拿到的統籌分配稅款，過去都編列在預算當中，都已經用掉了，與中央超徵稅收的概念不同。

