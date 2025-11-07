「全民普發1萬」讓蔡阿嘎爆氣！意外變催債神器怒喊：欠錢的快吐出來
〔記者蕭方綺／台北報導〕行政院拍板全民普發1萬元政策後，全民摩拳擦掌準備登記領錢，不過網紅蔡阿嘎卻笑不出來，原來先前積欠他鉅額債務的前員工蘿拉，照理說也將是這波政策的受惠者之一，讓蔡阿嘎氣得直呼：「那1萬給我吐出來！」
蔡阿嘎指出自己看到「全民普發1萬」的消息後，立刻想到那些「欠錢不還」的人，氣得在臉書表示：「全民普發1萬，我可以跟欠我錢的人討這1萬嗎？欸那些欠錢不還的，不要再藉口一堆唬爛說沒錢了，現在擺明就有1萬！你全家人都有1萬，快還錢！」
貼文中，他還附上與AI的對話截圖，詢問是否能合法追討債務人拿到的普發1萬元。AI則回答，若債主手中有法院判決與強制執行文件，且債務人帳戶確實有那筆錢，執行官可依法扣押，蔡阿嘎看到回覆後忍不住動念想「討回公道」。
該文曝光後，網友笑翻留言：「你差的不是1萬，是3000萬吧！」、「蘿拉欠那麼多，1萬連零頭都不夠」、「你討1萬可能還要先花幾千行政費」，留言區瞬間變成網路法庭，熱鬧非凡。
不過也有內行網友指出，根據《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》第7條第2項明定：「依本條例規定自政府領取之補助及其他給與，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。」也就是說，蔡阿嘎若真想從蘿拉身上拿走那筆普發1萬元，恐怕難如登天。
娛樂中心 ／綜合報導行政院拍板確定全民普發1萬後,現階段已進入登記程序。對此,網紅蔡阿嘎突然在臉書上發文,文字中帶有強烈情緒。原來先前積欠他大筆債務的前員工蘿拉,若無意外也是該波政策的受惠對象之一。由於蘿拉在償還債務上疑似拖延,蔡阿嘎氣得列出與AI的對話,要前員工把普發1萬的費用吐出來。
百萬網紅蔡阿嘎(蔡緯嘉)先前被前員工蘿拉以AB合約方式捲走上千萬,事情進入司法程序後,蘿拉卻表示自己沒有錢,讓蔡阿嘎就算申請強制執行、法拍蘿拉名下財產也拿不回多少錢。近日全台民眾獲得政府普發1萬,蔡阿嘎以為自己終於有機會拿回賠款,沒想到結果仍讓他失望。
網紅蔡阿嘎進軍自媒體多年,如今也將7個頻道經營的有聲有色,深受觀眾喜愛,然而,他之前透露前員工蘿拉利用AB合約詐財千萬,至今仍未償還,因此在全民普發一萬開放登記後,蔡阿嘎也直球點名蘿拉該還錢了。
