全民歡呼！單身月賺5萬免繳稅 綜所稅免稅額調高至10.1萬

財政部今（3）天表示，近年推動改革所得稅制，2017年度起基本生活費不予課稅，且逐年調整金額，並配合物價指數調整各項扣除額，明（2026）年5月報稅時每人免稅額調高至10.1萬元；以租屋自住的單身上班族為例，免稅門檻為64.4萬元，也就是說，單身者月入5萬元免稅。





財政部表示，民眾於明年申報綜合所得稅適用之免稅額調高至10.1萬元（年滿70歲以上者調高至15.15萬元）、標準扣除額調高至13.6萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額調高至22.7萬元，持續減輕民眾租稅負擔。



經前述調整後，以各種家庭情境模擬計算，免繳所得稅金額自2016年度起，持續提高，今年租屋自住之單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、四口之家（租屋且扶養2名6歲以下子女）年薪168.5萬元，三代同堂（租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者及2名6歲以下子女）年薪224.35萬元，可免繳所得稅，分別較106年度增加33.8萬元、49.6萬元、84.7萬元及114.55萬元。



財政部說，將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，於兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，建構優質暖心賦稅環境。





