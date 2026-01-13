全民濕地日歡慶十週年 公園署系列活動1/24登場

每年的二月二日是世界濕地日（World Wetlands Day），內政部國家公園署為響應國際濕地保育趨勢，於每年國際濕地日前夕都會辦理國內濕地日活動。今年恰逢濕地日滿十周年，國家公園署舉辦「2026全民濕地日」系列活動，時間訂於一月廿四日上午十時至下午五時，活動地點在北市士林區國立臺灣科學教育館，活動內容有科教館主場的宣示活動、表揚頒獎、攝影比賽作品展、環教市集、DIY、生態導覽，還有連線濕地現場的環教活動，多元豐富，邀請您共襄盛舉，一起擴大濕地保育影響力！

今年度濕地日特別以「濕地是自然的AI：未來地球的關鍵拼圖」為主題，強調濕地這片看似低調又泥濘的自然系統，在對應當前氣候變遷、水資源匱乏與生物多樣性流失等多重危機，其實是一個極富智慧與韌性的存在。它不依賴人工控制，卻能自動調節水量、過濾污染、儲存碳排、孕育生命，猶如一套高效、永續、能自我學習與動態適應的「自然AI」。

國家公園署指出，濕地所提供的生態服務與我們每個人都緊密相連，相信透過更多元的夥伴認同宣示加入守護濕地環境的行列，我們將能更加擴展對濕地保育、環境永續的影響力與有效性！