「全民濕地日」國家公園署1/24辦市集、講座 推廣濕地保育

〔記者黃宜靜／台北報導〕每年的2月2日是世界濕地日，內政部國家公園署為響應國際濕地保育趨勢，每年國際濕地日前夕都會辦理國內濕地日活動，今年「2026全民濕地日」活動將於1月24日(週六)上午10點在台北市士林區國立台灣科學教育館熱鬧登場，透過擴大舉辦濕地環境教育市集以及增加濕地攝影比賽暨作品展、舉辦講座等一系列活動，讓民眾加入守護濕地環境的行列。

國家公園署說明，今年度濕地日的主題訂為「濕地是自然的AI：未來地球的關鍵拼圖」，以科學轉譯的方式說明濕地如同一座能自我調節與回應環境變化的「生態大腦」，在面對極端氣候衝擊下，為地球提供關鍵的自然解方。透過此次全民濕地日活動，期盼讓更多民眾理解濕地所蘊含的多元智慧與價值，並共同承擔守護濕地、守護環境的責任。

國家公園署表示，活動當天規劃濕地有獎徵答、環境教育市集及多項互動體驗活動、趣味節目演出。此外，也已預先舉辦「與濕地共生-臺灣濕地映像」攝影比賽，希望透過影像傳遞台灣各地濕地之美與保育成果，並將於濕地日上午進行頒獎典禮，得獎作品也會在1月24日至1月30日於科教館地下1樓走廊展出。

國家公園署續指，濕地日活動除了表揚各地方政府及濕地夥伴長期的貢獻與努力外，也攜手在地濕地夥伴及投入濕地環境保育的企業共同設攤，分享人與環境共生共榮的成功案例。現場民眾可參與濕地環境教育攤位的互動體驗，透過集章活動達成指定條件後，即可至活動服務台索取紀念品一份。

