全民熱搜：名字有「CHECK2CHECK」就送極鋒衣 限時開跑

【記者 陳法沛／台北 報導】為日常而生的機能服飾品牌 CHECK2CHECK，憑藉極高實穿性深受通勤族好評；品牌歲末推出限定活動《極鋒我罩你》，只要名字中含有「極」或「鋒」，攜帶身分證前往指定門市，就有機會免費帶走CHECK2CHECK 「輕機能極鋒衣」，還有獨家優惠，最低下殺 65 折，以趣味互動方式回饋消費者。

於12/27、28活動期間內，民眾只要前往 CHECK2CHECK 指定門市並出示本人證件，姓名中含有「極」或「鋒」任一字（需同字），即可免費兌換「輕機能極鋒衣」乙件，不挑色、可選尺寸，每日每間門市限量 10 件，數量有限送完為止。若姓名含有「極」或「鋒」同字或同音者，則可享 優惠價 850 元（約 65 折） 購入，每人限購 2 件。

▲CHECK2CHECK致力開發高機能與日常實穿性服飾，長期深受通勤族好評。

CHECK2CHECK致力開發高機能與日常實穿性服飾，長期深受通勤族好評。本次活動主角「輕機能極鋒衣」，主打輕量與實用性，整件重量僅約 0.5 公斤，好攜帶、好收納，面料防風且經 SGS 認證 5 級防潑水，面對輕微降雨或轉涼都能輕鬆應對，極鋒衣一共9種顏色，6款百搭素色，以及3款設計拼色，男女穿上都能完美呈現冬季機能時尚。

CHECK2CHECK 高雄 FOCUS13 門市同步新開幕，也可參與本次活動；其餘限定門市包含台北武昌誠品、桃園大江、台中港三井及台南 FOCUS，北中南皆設有據點，方便民眾就近到店體驗。除輕機能極鋒衣外，門市與官網亦同步販售多款ㄏ 機能服系列商品，包含極鋒雨衣、石墨稀極鋒羽絨外套與防潑水、防風極鋒褲款等，滿足日常通勤與戶外活動需求，邀請消費者親臨門市感受機能與生活結合的穿搭提案。（圖／ CHECK2CHECK 提供）