全民用眼過度！眼疾住診破200萬件 這家推巿場唯一眼睛險
財經中心／余國棟報導
數位生活帶來便利，但長時間用眼也增加了視力風險；再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅。根據衛福部全民健康保險醫療統計，眼部及其附屬器官疾病的住診件數在民國112年突破兩百萬件，其中白內障及青光眼住診件數也逐年攀升，顯示眼部疾病已成為國人文明疾病。而針對白內障的手術治療費用，雖有健保給付，但若選用自費人工水晶體，依不同需求仍要額外自費約NT$3萬元至NT$11萬元不等。
觀察到民眾可能面對的眼部疾病風險，保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健康保險」，為巿場上唯一終身眼睛險，投保年齡最高至65歲，提供終身保障至110歲。保障範圍亦為巿場上最全面，達179項眼部手術、49項眼部處置及27項特定眼睛手術，適用眼疾範圍廣泛，涵蓋白內障、青光眼、玻璃體、水晶體、網膜、與角膜類手術。
另外全數保險金累計給付總額可達保險金額之250倍；給付項目除了眼睛手術保險金、眼睛處置保險金、眼睛手術住院保險金，若符合特定眼睛手術範圍，還可額外獲得療養保險金。若不幸雙眼完全失明，可獲給付30倍的雙目完全失明保險金。保單亦涵蓋住院慰問保險金，無論是否因眼疾住院，均可理賠，讓被保人不但能獲得全面保障，當有需要接受眼部醫療時，能安心選擇新興治療方式及醫療耗材，守護「靈魂之窗」。
眼睛是人體的重要器官，對Z世代、三明治族甚至銀髮族都是珍貴資產。保誠了解三明治族忙於家庭及工作，特別以多媒體行銷服務推廣「睛彩守護終身健康保險」，透過視訊的規劃諮詢完成投保，更快速及便利的規劃完善的眼睛健康保障。
以40歲的保先生為例，在機械零件工廠擔任技術員，投保「睛彩守護終身健康保險」，繳費期15年，保險金額NT$30,000元，年繳保費NT$18,720元。在投保後五個月，保先生診斷視網膜靜脈阻塞，接受「黃斑部雷射術」，健康管理係數為1，獲得NT$9,000元眼睛處置保險金。第五年，不幸車禍導致外傷性青光眼，需接受「青光眼導管置入術」並住院5天。意外時健康管理係數為1.1，可獲NT$26,400元眼睛手術保險金、NT$33,000元住院保險金，另因屬特定眼睛手術且住院超過4天，額外獲NT$99,000元手術療養保險金及NT$4,950元住院慰問金，合計NT$172,350元。至第25年，保先生因長期未定期追蹤，最終達失明標準，依保險條款得申請失明保險金，健康管理係數為1.1，可申請給付NT$99萬元失明保險金，成為日常生活及後續照護的重要支撐。
