全民瘋台股 上市櫃成交量首度破兆

台積電股價今日熄火震盪，台股以下跌140.83點作收，暫時結束新年後的「二連漲」，但今日成交量則再創史上新高，合計集中市場（上市）的8530.07億和櫃買的1560.13億，總成交量已破兆、1兆90.2億元，已超越周一成交量，刷新台灣證券史上新紀錄。金融圈人士認為，全民瘋台股由此可見，且台灣的確「藏富於民」，有錢人真的很多。

金管會主委彭金隆在今日上午財委會備詢時，證實周一當日超過8千億的成交量，的確有2千億來自於外資，但金融業高層指出，儘管外資的確有貢獻，但「內資」勢力，尤其是台灣散戶的力量也不容小覷，尤其今日台股雖然因為台積電為首的大型電子權值股下跌而導致大盤指數作跌，但反而成交量更勝周一至少再多2千多點，這代表進場低接的投資者非常多。

根據主計總處估算，台灣的超額儲蓄在2025年估計大約有5.42兆，不但創下歷史新高，在2026年很有可能還會再破6兆，顯見台灣的財富實力。金融圈人士以向來有「國民ETF」之稱的0050為例指出，像0050現在單一檔ETF的總規模已破兆元，受益人數已超過200萬人，等於全台灣2300萬人裡面，每10個人就有一個人持有0050，可見得台灣民眾對股市的興趣。

台灣雖然貧富差距越來越大，但有錢人的資金氾濫也是事實，一位金融業高層指出，台灣人民的投資習慣，要不投資房市，再不然就投資股市，不只是台灣，大陸、南韓、香港等地都一樣，尤其超額儲蓄到底去向如何，也會使政府憂心是否會否跑到房市。這位高層指出，央行一直不願放行房市的選擇性信用管制措施，某種意義也是擔心過多的資金會跑到房市把房價炒更高，結果更多人買不起房，同時，政府也希望順勢把更多資金從房市導引到股市。

