全民瘋攀岩！霍諾德完成攀登101壯舉 104：全台工作機會破千 常見職務月薪可達5萬
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德昨日（1月25日）以91分鐘又35秒，完成攀登101挑戰。台灣颳起攀岩熱潮，104人力銀行數據顯示，目前全站約有1,200個標註「攀岩」相關的工作機會，攀岩教練、門市銷售、運動推廣為最常見的職務類型，其中運動推廣薪水有機會可達5萬元。另外，攀岩活動也成為企業提供員工福利項目，例如設立攀岩社、舉辦攀岩活動凝聚團隊向心力。
攀岩相關工作到底在做什麼？104人力銀行指出，最常見的工作包含「攀岩教練」，須能引導正確運動方式及觀念、設計攀岩館內與戶外攀岩場的攀岩體驗活動、規劃課程內容及教授課程，其次為「攀岩用品銷售」，須具備觀察顧客需求，提供客製化建議與服務的能力，以及「戶外運動推廣企劃」，須具備活動企劃的撰寫與執行、與廠商、KOL、合作夥伴多單位協調的能力。
綜合攀岩最常見的三大職務可發現，對專業運動知識充分了解，教學或服務顧客的溝通引導力、攀岩運動或是相關產品的行銷企劃與推廣，為攀岩相關工作需要具備的三大能力。
104人力銀行表示，攀岩工作具備獨特性與專業性，墊高薪資行情，以全職職缺為例，攀岩館的運動攀岩教練，需具備教學能力、活動執行與場館營運支援等多元技能，月薪約落在3.2萬至4萬元。
戶外運動推廣，對戶外運動（攀岩）的了解加上行銷企劃的能力，月薪約落在3.8萬至5萬元，顯示運動產業中，非教學職也具備穩定且具成長性的薪資水準。若以兼職與彈性工時來看，兒童攀岩教師多採時薪制，時薪約300至600元，適合具運動背景、教學熱忱或希望累積實務經驗的人才。讓「愛攀岩」不再只是興趣，而是能轉化為具收入與發展性的職涯選擇。
霍諾德登頂101掀攀岩熱！人力銀行揭全台逾千運動產業職缺 月薪直逼5萬元
霍諾德旋風 攀岩工作機會破千、月薪達5萬
