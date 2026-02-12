全民瘋買ETF!光今年43萬人上車 83檔全開打投資總人次破1260萬再創新高
台股ETF熱度持續飆升，投資人越來越多。根據集保戶股權分散最新統計，截至2月6日，台股ETF總檔數已來到83檔，受益人數單周大增超過35萬人，總人數衝上1260多萬人，連續3周創新高。光是今年以來的增加人數就已經超過43萬人，「買ETF存台股」已成為市場主流。
從數據來看，台股ETF人氣正在加速升溫。最新統計顯示，受益人數上周增加35萬7367人，總人數來到1260萬7312人，今年才開始不久，也已累計增加43萬3822人，投資人湧入速度相當快、相當嚇人。
市場法人分析，這波ETF熱潮背後，其實反映的是投資人對台股後市仍抱持信心。主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易指出，市場預估台股企業獲利在2026年有望年增兩成，而且還可能持續上修，企業基本面支撐力道強。
另外，台灣12月景氣燈號再度回到紅燈，也代表國內經濟動能處於強勁擴張期，市場氣氛並未降溫。
陳沅易認為，現階段處於高檔的台股，「選股比看盤勢更重要」，推動行情的主軸很清楚，AI相關產業仍是最主要的引擎，短期內，不會有明顯降溫。
AI伺服器升級循環持續發酵，網通設備因頻寬需求提升而受惠，加上低軌衛星帶動的軍備與通訊競賽，都成為支撐台股的重要推力。
整體而言，台股ETF受益人數創新高，反映的不只是資金流入，更是投資人對台灣產業趨勢的押注。在AI浪潮持續推進下，ETF也成為不少人參與行情、分散風險的熱門選擇。
