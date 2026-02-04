財經中心／陳孟暄 林大帷 台北報導



隨著台股不斷飆高，ETF也成為國人理財的重要工具，其中，國內首檔ETF元大台灣50，資產規模正式突破新台幣1兆元，受益人數超過200萬人，2025年的台灣ETF規模也成長18%，金額來到7.59兆。

全民瘋買ETF！台灣ETF再創新里程碑 0050規模破兆元

全民瘋買ETF！台灣ETF再創新里程碑 0050規模破兆元。(圖／民視財經網)

隨著台股持續成長，2025年台灣ETF資產規模成長18%，達7.59兆新台幣，穩居亞太第三大ETF市場，國內首檔ETF元大台灣50，在去年12月規模突破兆元大關，再度創下台灣ETF發展史全新里程碑。





元大投信董事長 劉宗聖：「不管是費率的優化還有所謂的分割，都得到投資人的認同，所以我想說，長期投資台灣，產生的這樣的一個複利效果，而且透過零股定期定額，或者是透過親子帳戶，或者是退休理財，其實成為台灣國民理財、國民ETF的投資的重大趨勢」。





透過長期持有市值成長前50的指標台股企業，為投資人追求報酬表現，0050從2003年成立至今，累積超過1500%的投資成果，受益人數超過200萬人，其中，0至19歲的投資人更是連續第3年年增約10萬人，9成以上的投資者，是透過定期定額與小額累積，持有1到10張的投資人數比例則是超過一半，顯示ETF不只吸引存股族，也逐漸成為退休理財、長期資產配置的重要工具。

元大投信董事長 劉宗聖：「AI半導體護國神山相對應的一個產業發展結構，還有目前投資人的參與認同，還有刺激市場的成交量，我想目前暫時還是審慎樂觀的一個格局，不管是老中青、短中長期的投資人，都可以把ETF作為一個非常好的標的跟原件，來進行全方位的一個佈局」。





證交所董事長 林修銘：「未來我們在亞洲市場管理中心之外，我們除了剛才提到的商品多元化以外，我們也希望有台灣的商品走出國際，到從台灣走出去到國際來 」。





期待透過更多產官學合作，協助提升台灣資本市場的全球能見度，走向國際，帶來全新的台股投資生態。





