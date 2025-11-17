民視

全民瘋 TWICE！「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」全面啟動

民視新聞網

生活中心／陳佳侖 台北報導

K-POP 天團 TWICE 將於本週末 11 月 22、23 日 連續兩天強勢攻佔高雄世運主場館完售開唱、秒殺程度堪稱一票難求！繼上週驚喜宣布、為期十天的巡迴快閃店 TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG 後，主辦單位 Live Nation Taiwan 今晚再度重磅宣布，全面打造城市行銷企劃 「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」 官方活動將於明晚全面啟動！

廣告


全民瘋 TWICE！「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」全面啟動
全民瘋 TWICE！「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」全面啟動

TWICE義享時尚廣場快閃店。（圖／Live Nation Taiwan）本次計畫不僅將「巡迴主視覺藍色」點亮照亮高雄夜空，更升級為震撼雷射文字秀打上「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」、交通號誌趣味換上 「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」 限定字樣，甚至連高雄捷運全線都能聽到 TWICE 團員親自獻聲的進站音（左營站同步設置巡迴主視覺拍照背板）再到演唱會世運主場館邀 ONCE 一同坐上「白色長凳」還原巡迴主視覺的拍照背板及滿滿路燈旗等，從整座城市、街頭到演唱會現場，沿途一路沉浸式感受 TWICE 氛圍，朝聖之旅從出門那一刻就已經開始了，掀起前所未見的 「全民瘋 TWICE」 現象級狂潮！

全民瘋 TWICE！「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」全面啟動
全民瘋 TWICE！「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」全面啟動

「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」全面啟動。（圖／Live Nation Taiwan）自 2015 年出道以來，TWICE 已穩坐最具影響力與知名度的 K-POP 女子天團之一，憑藉朗朗上口的歌曲，如〈TT 、〉 〈Likey 、〉 〈What is Love? 、〉 〈FANCY ，以〉及令人著迷的 LIVE 舞台魅力，至今已發行 3 張正規專輯、14 張迷你專輯等。每次曝光，TWICE 都屢屢刷新紀錄，包括獲頒 告示牌女性音樂獎（Billboard Women in Music Awards）「最佳突破獎」、首支女團在北美 SoFi 與 MetLife 體育場 開唱、以及首位登上日本 Nissan 競技場 演出的海外女團等。這些耀眼成就無一不展現出 TWICE 在全球市場的超強號召力與影響力。近期 TWICE 更推出 10 週年特別專輯  《TEN: The Story Goes On》，再次以音樂和舞台魅力，向全球粉絲傳遞感動與熱情。

原文出處：全民瘋 TWICE！「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」全面啟動

更多民視新聞報導
這種野花不要採？地表最強小三驚傳失寵下場揭曉？《好運來-EP234精彩片段》
47歲濱崎步布料太薄起伏被看光！「超扯比例」粉驚：還在進化
館長錄音外流：我當然有病！公司虧破億、隨時會中風

其他人也在看

《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你

薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你

第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做

親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做

大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚

遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚

F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。

中時新聞網 ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她

Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她

Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。

Yahoo娛樂訊息 ・ 5 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型　「找尋我的陶晶瑩」

阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型　「找尋我的陶晶瑩」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人

Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人

Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」

包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」

在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應

女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應

日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。

中時新聞網 ・ 5 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道

好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道

丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！

艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！

全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 19 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈

安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈

安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈

EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉

蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉

娛樂中心／綜合報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也以「華語電影推介人」參與，其中蘇有朋特地提早於12日來到廈門彩排，沒想到典禮當天竟發生同樣擔任主持的中國男星鄧超，熱情在直播當中表明自己「看蘇有朋長大」，下秒卻自爆大翻車的尷尬場面，讓中國網友看了都笑瘋。

民視 ・ 8 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！　顧客崩潰：沒辦法接受

高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！　顧客崩潰：沒辦法接受

被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
謝侑芯火化！好友不捨發聲「躺在那邊25天」　雪碧再開撕假面閨密

謝侑芯火化！好友不捨發聲「躺在那邊25天」　雪碧再開撕假面閨密

網紅謝侑芯驟逝馬來西亞消息震撼社會大眾，就連歌手黃明志都牽扯其中，全案轉往謀殺方向偵辦後，謝侑芯遺體也被送往吉隆坡醫院解剖調查，歷經25天終於被警方准許領出火化。她的閨密、網紅雪碧及謝薇安近日也接連發聲。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
震撼！必勝客將拔掉「這經典」披薩　臉書長文證實民眾傻眼

震撼！必勝客將拔掉「這經典」披薩　臉書長文證實民眾傻眼

生活中心／徐詩詠報導先前傳出開除「2種經典口味」的連鎖披薩業者必勝客，今（17）日稍早再度證實將拔掉經典口味「和風章魚燒」，相關貼文曝光後讓不少民眾哀號，更有人趕在商品下架前夕火速訂購。雖然有部分網友懷疑是行銷手法，但也有人大嘆如果真的消失，將不會再去吃。

民視 ・ 5 小時前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛　大談「差9歲姊弟戀」

地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛　大談「差9歲姊弟戀」

由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」　孫生、蘿拉典禮全中箭

Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」　孫生、蘿拉典禮全中箭

在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。

TVBS新聞網 ・ 1 天前