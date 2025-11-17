生活中心／陳佳侖 台北報導

K-POP 天團 TWICE 將於本週末 11 月 22、23 日 連續兩天強勢攻佔高雄世運主場館完售開唱、秒殺程度堪稱一票難求！繼上週驚喜宣布、為期十天的巡迴快閃店 TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG 後，主辦單位 Live Nation Taiwan 今晚再度重磅宣布，全面打造城市行銷企劃 「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」 官方活動將於明晚全面啟動！

全民瘋 TWICE！「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」全面啟動

TWICE義享時尚廣場快閃店。（圖／Live Nation Taiwan）本次計畫不僅將「巡迴主視覺藍色」點亮照亮高雄夜空，更升級為震撼雷射文字秀打上「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」、交通號誌趣味換上 「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」 限定字樣，甚至連高雄捷運全線都能聽到 TWICE 團員親自獻聲的進站音（左營站同步設置巡迴主視覺拍照背板）再到演唱會世運主場館邀 ONCE 一同坐上「白色長凳」還原巡迴主視覺的拍照背板及滿滿路燈旗等，從整座城市、街頭到演唱會現場，沿途一路沉浸式感受 TWICE 氛圍，朝聖之旅從出門那一刻就已經開始了，掀起前所未見的 「全民瘋 TWICE」 現象級狂潮！

「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」全面啟動。（圖／Live Nation Taiwan）自 2015 年出道以來，TWICE 已穩坐最具影響力與知名度的 K-POP 女子天團之一，憑藉朗朗上口的歌曲，如〈TT 、〉 〈Likey 、〉 〈What is Love? 、〉 〈FANCY ，以〉及令人著迷的 LIVE 舞台魅力，至今已發行 3 張正規專輯、14 張迷你專輯等。每次曝光，TWICE 都屢屢刷新紀錄，包括獲頒 告示牌女性音樂獎（Billboard Women in Music Awards）「最佳突破獎」、首支女團在北美 SoFi 與 MetLife 體育場 開唱、以及首位登上日本 Nissan 競技場 演出的海外女團等。這些耀眼成就無一不展現出 TWICE 在全球市場的超強號召力與影響力。近期 TWICE 更推出 10 週年特別專輯 《TEN: The Story Goes On》，再次以音樂和舞台魅力，向全球粉絲傳遞感動與熱情。

