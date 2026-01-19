全民緝凶！蘆洲弒親逆子正面照曝光 開山刀狠砍雙親37刀奪命

涉嫌手刃雙親的嫌犯正面曝光。翻攝畫面

新北市蘆洲發生逆倫弒親血案，67歲廖姓男子及妻子75歲許姓女子遭36歲獨子痛下殺手，犯後逃逸失聯，目前警方已經調閱監視器積極追緝中。而死者廖男除了賣蔥油餅外也在神壇擔任乩童幫民眾問事，從神壇臉書照片中發現，嫌犯也曾與父親一同前往神壇，究竟為何會痛下殺手，需待落網後才能釐清。

廖姓夫妻原本每週日都會到陳姓表妹家茶敘，但昨日卻無故失約，陳女聯繫不到人的情況下，前往廖家尋人，在門外撥打電話時，聽聞手機鈴響卻無人接聽，立即打電話報案，待警方會同鎖匠開門後，驚見夫妻2人倒臥在客廳地板的血泊中，早已死亡，現場遺留的血量多到連警方都難有站點。

警方事後調閱監視器發現，嫌犯廖子在17日晚間9點半左右離開住處，騎乘機車前往三重後棄置機車，改搭計程車逃逸，隨後失聯，警方也在機車車箱查獲開山刀，因此廖子被認定涉有重嫌，此外，鄰居也表示，當晚9點左右，曾聽聞廖家傳出爭執、敲打及哀嚎的聲音，加上廖父約在9點07分左右返家，研判2人在前天晚間就已遇害。

嫌犯疑似以開山刀狠砍雙親37刀奪命。翻攝畫面

檢警昨晚相驗2人遺體，發現身上的刀傷全都深可見骨，嫌犯致人於死的意圖明顯，而遺體身上的刀傷集中於後腦、背部、手部等部位，其中廖男身中24刀、許女13刀，廖男手部有明顯傷勢，研判曾有奪刀意圖，許女則頭部嚴重凹陷變形，可謂死狀淒慘。

廖子犯案後逃逸失聯，警方除了積極調也閱監視器追查動向外，也從廖男擔任乩童的神壇臉書當中意外發現，2022年廖子曾與父親一同前往神壇，照片也被上傳到臉書上，因此讓他正面長相因而曝光。



