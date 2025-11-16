全民親海無障礙 海委會：未來4年完成8處友善場域

（中央社記者張已亷高雄16日電）海委會主委管碧玲今天到高雄出席無障礙親海體驗活動，於全台首座無障礙入水輔助平台進行遞槳啟航儀式；管碧玲表示，海洋無障礙計畫未來將以「4年8處場域」為目標，打造全民親海環境。

海洋委員會與水中運動協會上午於高雄市彌陀漁港海岸光廊，舉辦「勇敢逐浪、無礙前行」無障礙親海體驗活動，由管碧玲主持，並在全台首座無障礙入水輔助平台進行遞槳啟航儀式，與參與者共同見證「海洋無障礙」計畫推動重要里程碑。

現場由高雄輪椅舞團帶來表演，海委會表示，此舞團由「中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會」與「高雄市身障輪椅舞蹈協會」合作成立，以「舞出自信、舞出生命力」為核心精神，以「沒有不能跳的舞，只有不敢嘗試的心」為信念，透過跨界合作展現身心障礙者力與美的舞蹈，讓每一次演出都成為身心共舞的感動時刻。

管碧玲表示，今年持續補助4個地方政府、9個學校社團及12個民間團體，辦理無障礙親海體驗活動；截至目前，已帶領2500人次身障民眾親近海洋，並透過下水輔助設施、共融遊具、無障礙廁所、無障礙盥洗設備等項目改善場域，落實海洋平權理念。

管碧玲說，明年起將藉由「海洋無障礙」中、長程計畫，透過跨部會合作，以4年完成8處友善場域為目標，逐步改善全國海域無障礙基礎設施，達成「全民親海」，同時期盼串聯政府、學校、社會團體與民間力量，促成「親海無礙產業鏈」，打造共榮互惠良善循環。

海委會發布新聞稿說明，今年補助高雄市政府於彌陀漁港完成全台首座無障礙入水輔助平台，擺脫過往臨時性搭設的不便，提升社會重視身心障礙者平權，盼讓身心障礙族群能享受海洋之美，並推動無障礙親海活動常態化與多元化。（編輯：陳仁華）1141116