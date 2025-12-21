全民警戒！彰化市街友疑酒瘋持鐮刀遊蕩 警方火速出動

彰化市21日晚間出現一起引起民眾關注的事件，一名55歲的街友在民族路鬧區手持鐮刀遊蕩，導致路人感到恐慌並立即報警。警方接獲報案後迅速趕到現場，當場喝斥該男子放下武器，並將其帶回派出所進行管束。警方表示，這名男子平日常在彰化火車站及市區活動，並且是當地居民熟悉的人物。

根據警方的調查，該男子在現場時疑似酒醉，行為不穩。他聲稱這把鐮刀是從附近的菜市場撿到的。雖然他並未揮舞武器或威脅他人，但考量到近期社會治安的敏感性，警方依據社會秩序維護法對他進行了約制措施，可能面臨3日以下的拘留或罰款。

警方強調，隨著近期連續發生的隨機攻擊事件，民眾對於手持武器的人士格外警覺，呼籲大家在遇到類似情況時，應立即報警以維護公共安全。

