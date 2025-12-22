全民警戒！彰化鬧區男手持鐮刀 警火速到場
北捷連續攻擊事件讓全民提高警覺，彰化市民族路鬧區21號晚上傳出，有男子手持鐮刀在街頭遊蕩，嚇壞附近民眾，趕緊報警，警方到場後將人帶回派出所管束。
員警獲報到場發現，持刀的男子是55歲的郭姓街友，平日都在彰化火車站或市區出沒，當時疑似喝醉酒、整個人走路都不穩；初步了解，刀是他在附近菜市場撿到，才會拿在手上，員警不敢大意，喝斥他把鐮刀放下，帶回派出所管束。
※暴力行為不良示範，請勿模仿
※拒絕暴力 請撥打110
※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕
彰化／陳彥伊 責任編輯／網路中心
