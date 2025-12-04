全民財務健康調查 每月退休花費達7.2萬 逾8成民眾低估

國內金融業和企業顧問公司攜手，繼2023年針對台灣民眾調查，提出「全民財務健康關鍵報告」後，今天(4日)再發布2025年最新調查。今年度調查結果顯示，台灣全民財務健康平均分數為56.9分，較2023年下滑2.3分，顯示民眾在面對經濟不確定性與市場波動時，財務韌性不足。另外有逾8成民眾低估每個月的退休花費，因為根據對已退休者的調查顯示，每個月實際花費高達新台幣7.2萬。

根據國泰世華銀行和資誠企業管理顧問公司所發布的「2025台灣全民財務健康關鍵報告」，整體來看，台灣全民財務健康平均分數為56.9分，較2023年下滑2.3分。

國泰世華銀行協理鄭凱中指出，調查時間適逢這2年台北股市經歷最大跌點和最大漲點，以及台股指數創下歷史新高的時刻。由於整體金融市場更具波動性，調查進一步發現「風險抵抗力」與「財務信心」是下降最明顯的部分；其中，34歲以下族群的「風險抵抗力」較2023年平均下降12個百分點，顯示年輕世代在儲蓄習慣與緊急應變能力上相對薄弱，亟需建立更穩健的財務基礎。

此外，近半數民眾認為自己在面對重大金融衝擊時準備不足，且整體金融知識與投資信心呈現下滑趨勢。由於全球政經局勢動盪產生的市場波動與金融商品複雜度提升，民眾在投資決策上也更加保守，甚至有部分族群完全停止投資，轉而持有現金以降低風險。

另外，報告中也揭露退休準備不足的隱憂。未退休的受訪者預估每個月生活所需花費從2023年的新台幣4.9萬上升到2025年的6.1萬，但從實際已經退休的民眾調查中卻發現每個月實際花費高達7.2萬，顯示逾8成未退休民眾低估退休後實際可能所需的生活開支。鄭凱中說：『(原音)其實我們就發現這個的一個落差。可能就是他們低估了實際上到時候第一個長壽風險，還有實際有一些費用可能沒有想像到。所以我們認為說，其實在財務健康應該提早來做規劃，來去因應這樣的一個市場波動。』

資誠企業管理顧問公司董事陳念平也指出，民眾的財務健康問題不只有台灣，像是南韓則面臨高度競爭下的財務壓力以及貧富落差，根據韓國時報統計，65歲以上人口的相對貧窮率高達40%。日本則面對壽命延長導致退休花費增加。而在南半球的澳洲，根據統計顯示，有43%的澳洲人存款不足1,000澳幣，約新台幣2萬，顯示風險承受力低，無法對應突發風險。