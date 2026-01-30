全民逛台北書展 文化部推門票、文化幣優惠

（中央社記者邱祖胤台北30日電）台北國際書展將於2月3日登場，為刺激購書消費，文化部加碼推出「平日門票全額抵用金」、「文化幣好禮三重送」等優惠，鼓勵全民逛書展挺出版。

根據文化部發布新聞稿，文化部於台北國際書展期間，推出「平日門票全額抵用金」，2月3日至6日（星期二至五）於書展現場消費，不限金額、品項，可一次性全額抵用，使用張數不限，惟不得找零、轉售，遺失不補發，隔天使用、複印、翻拍或毀損者無效，亦不得兌換現金；使用全額抵用金券時，仍可取得全額發票。

其次，今年文化幣除13至22歲全面發放1200點外，文化部在書展期間更推出3大優惠，鼓勵青少年把握機會使用文化幣購書。

優惠包括18至22歲文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場（未滿18歲持身分證或其他可證明文件免費入場）；所有領文化幣的青少年，於書展現場以文化幣消費，「使用2點送1點」，1200點最高可加碼至1800點。

此外，今年文化幣APP全面升級「遊戲化」，每季聯名台灣角色IP陪伴青少年完成任務，可獲得限定徽章；累積指定任務及徽章，能獲得晉級機會。（編輯：吳素柔）1150130