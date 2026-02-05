全民運動優先 李洋研議俱樂部參與模式

運動部長李洋上任四個月，5日首度接受央廣主持人王育偉專訪，暢談施政方向與轉任心境。他表示，「全民運動」是當前施政重點，運動部正研議以俱樂部形式推動全民運動，結合縣市政府、學校或民間團體，鼓勵民眾在課餘與下班後自然參與，讓運動不再只是比賽或活動，而是真正融入日常生活的習慣。

身為史上最年輕的運動部長，李洋感謝總統與行政院長，願意將如此重要的責任交到一位退役運動員手中。他坦言，從運動員身份走進行政體系，確實面臨不少過去未曾經歷的挑戰，包括到立法院備詢等，都需要時間適應，也希望透過實際參與，逐步熟悉行政運作。

李洋上任後，外界高度關注他對單項協會改革的態度。他表示，目前正推動各單項協會設立「運動員委員會」，並由現役選手直接投票選出代表，實際參與協會決策，讓改革方向更貼近運動員需求，也讓選手能為自身權益發聲。

全民運動是李洋六大施政重點之首，運動部下也設置全民運動署。他在受訪中透露，運動部正研擬以「俱樂部」為基礎的參與模式，希望讓民眾在課餘或下班後，自然加入運動行列。至於「俱樂部」的實際運作方式，李洋也提出初步構想。他說：『(原音)應該是更像是我們的與縣市政府或者是學校等等，或者是相關的民間團體，他們可能會覺得，比如說我像以舉例為講，可能我自己很喜歡打籃球，那我可能在這個邀請三、五個朋友一起在打籃球的時候，可能在每週幾次或每個月幾次的時間多久時間的話，我們去鼓勵民眾參與運動這件事情，我們覺得是希望說藉由鼓勵全民參與運動，讓大家真的可以了解運動的快樂。』

李洋也以自身經驗為例指出，自己非常喜歡籃球，退役後原本加入業餘籃球隊，正準備投入時卻接下部長一職。他觀察到，近年不論是清晨在街邊跑步的民眾，或是假日健身房裡的盛況，都顯示社會大眾對健康與運動的重視程度明顯提升。

至於如何讓原本不喜歡運動的人「動起來」，李洋認為，關鍵仍在教育與生活養成。他回憶，學生時代體育課常是最容易被借用的一堂課，未來希望體育課能真正成為台灣教育中的文化素養，讓每個人都能找到自己喜歡的運動，不一定要成為選手，而是把運動融入生活。以他自己為例，因為熱愛羽球而走上選手之路，即使退役後，仍持續參與不同運動。

在誘因設計上，李洋也強調「從看比賽開始」是一個有效方式。他分享，自己會想打籃球，正是因為觀看NBA後，感受到籃球的魅力，才萌生實際參與的念頭。他認為，透過賽事了解運動員的培養歷程，是吸引更多人接近運動、嘗試運動的重要起點。

至於全民運動適合推廣的項目，李洋指出，並非所有專項運動都適合大眾參與。像近年興起的「匹克球」相當老少咸宜，對場地與體能要求相對低，非常適合作為全民運動的入門選項；跑步同樣門檻不高，但前提是公共空間須兼顧平整與安全，才能降低運動傷害風險。(編輯：宋皖媛)