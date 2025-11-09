全民運動新風潮 麥寮鄉長盃開賽點燃健康活力

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】秋陽柔和，熱情不減。「114年麥寮鄉鄉長盃運動競賽」於8日上午在麥寮社教園區隆重開幕，象徵地方運動盛會正式展開。開幕典禮於生活美學館舉行，由麥寮鄉長許忠富親手傳遞聖火，寓意運動精神的傳承與社區團結的凝聚，點燃全場士氣。

今年賽事以「全民動起來，健康新麥寮」為主軸，設有籃球、桌球、羽球、槌球、軟式網球及慢速壘球等六大項目，涵蓋不同年齡層的選手，打造專屬於麥寮人的健康嘉年華。從青年選手的快節奏比拼，到長者在球場上的優雅揮拍，無不展現「運動無齡界」的精神。

廣告 廣告

許忠富鄉長指出，麥寮鄉長盃不僅是比賽，更是一場鄉民情感交流的活動。他說：「在球場上拚盡全力、永不放棄，是屬於麥寮的驕傲！」他期盼透過活動鼓勵民眾走出家門、參與社區，共同推動健康生活風氣，讓運動成為鄉民的生活日常。

本屆活動由多個在地運動協會聯合協辦，包括麥寮籃球發展協會、桌球協會、羽球協會、老人會、網球協會及慢速壘球協會等團體，展現地方體育能量與社區協作的力量。

現場氣氛熱烈，參賽者彼此加油打氣、觀眾掌聲不斷，充分體現出「鄉是咱家」的溫度與情誼。麥寮鄉公所表示，將持續推廣運動風氣，讓麥寮成為健康活力的幸福鄉鎮，讓運動的聖火長燃不息。（照片／麥寮鄉公所提供）