全民運動署表揚聘用指導員企業 今年累計達556家

全民運動署舉辦114年度企業聘用運動指導員及全國企業運動賽事各區交流賽榮獲優勝隊伍表揚活動。

運動部全民運動署從民國107年鼓勵企業聘用運動指導員，至今已經有556家企業，聘用726名運動指導員，協助指導員工運動，今天(18日)全民運動署舉辦114年度企業聘用運動指導員及全國企業運動賽事各區交流賽榮獲優勝隊伍表揚活動，希望鼓勵更多企業支持員工加入運動的行列。

全民運動署副署長吳建遠表示，自己剛從衛生福利部調任到全民運動署，過去30年都是從事健康促進工作，而除了癌症篩檢防治外，運動更可帶來健康，感謝企業聘用運動指導員，也期盼更多企業加入聘請運動指導員的行列。

表揚活動也邀請企業分享促進員工運動的做法，群創能源公司總經理王裕文分享公司如何透過運動參與積分排名制度、多元化獎勵兌換等措施，鼓勵員工持續運動，也分享聘用運動指導員後，由運動專業人員，以安全、專業的方式讓運動融入企業文化，提升工作生產力並降低職業傷害風險。

全民運動署自107年起辦理「推動企業聘用運動指導員」計畫，至今已輔導726名運動指導員到企業任職，補助辦理員工運動活動超過2,800項次，超過65萬人次參與，今年9月9日全民運動署成立後持續辦理這項計畫，共輔導93家企業，新聘用81名運動指導員，除提供經費補助外，也安排專業顧問提供輔導諮詢服務，並建立運動人才資料庫，協助企業及運動人才媒合。