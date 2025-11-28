全民防衛再升級 彰化替代役備役役男受訓提升動員能量

▲彰化縣警察局於今日上午於縣警局6樓禮堂辦理114年替代役備役役男治安維護組第3梯次第3天訓練，共125人到訓，縣長王惠美特地到場勉勵。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣警察局於今(28)日上午於縣警局6樓禮堂辦理114年替代役備役役男治安維護組第3梯次第3天訓練，共125人到訓，縣長王惠美特地到場勉勵。王惠美表示，本次訓練以協助「社區治安維護」為核心，結合「全民防衛教育」、「自救與互救」、「避難疏散」、「協助道路交通事故處理實務與法規」等課程，包含學術理論與實務操作，內容豐富多元。

王惠美感謝備役役男放下手上工作，配合政府政策參與治安維護訓練，支持地方災防應變與治安協勤，未來將成為民防戰備的關鍵角色，這不僅是國家義務，更是對整個社會的責任與承諾。

彰化縣警察局表示，替代役備役制度是國家全民防衛的重要一環，希望透過此次訓練，讓役男熟悉社區治安工作及相關應變流程，在面對災害或重大治安事件時，能迅速配合動員、投入支援，協助維護治安各項工作，同時也鼓勵學員加入本局民防大隊。

本次訓練邀請替代役暨社會韌性訓練執行中心、消防局及警察局等單位教官講授，也安排情境模擬與分組演練，提升役男實務操作與團隊協作能力。備役役男是重要的支援力量，透過召集訓練，可維持役男應變能力，也能提升治安防護網的完整性，確保在關鍵時刻發揮最大戰力，共同守護縣民生命財產。