全民防衛動起來！ 新北3里2百人體驗「防空巡禮」

新北市 / 綜合報導

全民國防動起來，為了強化整體社會防衛韌性，新北市汐止、淡水，還有樹林區，各有一個里的辦公室各點開花，舉辦社區型防空避難處所巡禮活動，像是在汐止湖興里，現場除了實際帶民眾，參訪防空避難處，還學習各種急難救助方法，國防手冊「小橘書」也成為教材，讓民眾直呼「學到很多」。

模擬防空警報來襲時，迅速掩蔽臥倒，特別是眼鏡耳朵也要保護好，走入地下室，為了防空避難更有感，讓里民實際走訪防空避難處所，汐止湖興里淡水崁頂里樹林三福里，新北三個里里辦公室，率全台之先首次舉辦，防空避難處所巡禮活動，總共約200名居民參與。

湖興里里長郭書成說：「這個本來就是很想做的活動，畢竟急難救助就是我們的職責。(里民反應好嗎？)很好我們報名秒殺。」內政部警政署民管所所長劉安杰說：「里長自發，我們來給一些技術性指導。」

除了防空避難一把罩，平時準備不能少，個人避難包怎麼準備，遇到家人朋友受傷，止血帶AED怎麼用也要學，更體驗戰災情境，試吃乾糧以及使用濾水設備。而現場更可以看到小橘書登場，實際加入防災訓練，里民說：「學到很多。」里民說：「很新奇。」民防深入各村里家戶，落實備戰才能避戰。

