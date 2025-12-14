全民防詐繪畫比賽登場 創意筆觸×防詐觀念 土城學子齊心守護荷包

土城警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

為貫徹防詐、識詐施政重點，新北市警察局土城分局與少年警察隊特別於校園推動「校園識詐海報創作比賽」，鼓勵在地國中生以畫筆描繪防詐新思維，讓創意與教育結合，透過作品傳達「識詐、防詐、反詐」的重要觀念。優秀作品於今（14）日上午10時至下午13時舉行頒獎典禮，公開表揚獲獎同學，並共同見證學子們以創意守護荷包的精彩成果！

土城警分局長陳建龍表示，詐騙手法層出不窮，假投資、假交友、網路購物等陷阱時有所聞，唯有從教育做起，讓防詐觀念向下扎根，才能有效防範。透過這場繪畫比賽，不僅展現學子們的藝術創意，更將防詐意識融入日常生活。

土城警分局再次提醒，切勿讓詐騙集團牽著鼻子走，「冷靜、查證、不匯款」是守護財產的不二法門。遇有疑似詐騙情況，務必撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，一起攜手守護幸福家園！