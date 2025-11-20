全民防詐！智慧防詐論壇11/24登場 強化5大詐騙情境「識詐力」

「智慧防詐論壇」邀請重量級講師分享。（圖/中市府數位發展局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為強化市民對詐騙事件的識別力與防護力，台中市政府數位發展局將於11月24日舉辦「智慧防詐論壇」，當詐騙成為全民公敵之際，這場論壇將成為市民不可錯過的防詐必修課，中市府攜手永豐銀行合作，以「識詐 × 打詐 × 阻詐」為主軸，透過最新案例、實務演練與跨界對談，帶領市民一次掌握防詐關鍵。

論壇將介紹5大高風險詐騙情境，包括假投資、假客服、假網購、假親友與AI偽造，並介紹金融機構如何透過關鍵字風控、可疑交易預警、臨櫃提問及行動銀行防堵機制成功攔阻詐騙。透過實際案例與簡易判斷法，讓市民一聽就懂、一學就會，在日常生活中能更快辨識可疑風險。

本活動以「識詐×打詐×阻詐」為主軸，提高民眾防詐意識。（圖/中市府數位發展局提供）

台中市數位發展局長林谷隆表示，隨著AI科技持續發展，詐騙手法不斷進化，近年生成式AI的發展遭到濫用，深度偽造讓詐騙事件更難辨識。台中市政府持續推動全民識詐，藉由這場論壇全面提升市民的「識詐力、阻詐力、止損力」，同時建立正確防詐觀念，打造「看得懂招式、擋得住攻勢、守得住財產」的智慧防詐生態圈。

歡迎民眾踴躍參加，打造智慧防詐生態圈。（圖/中市府數位發展局提供）

論壇邀請到多位產官學重量級講者聯手解析詐騙新態勢，包括台中市法制局主任消保官何怡萱、永豐銀行資訊安全處資深副總經理李相臣，以及銘傳大學犯防系教授、前刑事局預防科長林書立。從司法觀點、金融安全到AI風險多角度深入解析，並回應防詐問題，示範如何拆解常見詐騙話術，協助提高民眾的判斷能力。

數位發展局補充，活動邀請所有關心防詐議題的市民參加，採免費報名，歡迎踴躍參加，一起提升防詐能力，讓台中更安全、讓家人更安心（活動詳情：https://p.accu.ps/8andrc ）。