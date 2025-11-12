全民雙11果陀再加1 送「千元看戲金」

全民普發一萬元登記熱潮延燒之際，雙11購物節也同步開跑，為讓藝文愛好者消費更有感，果陀劇場特別推出期間限定「千元看戲金」活動，邀請觀眾用行動支持劇場、回饋看戲樂趣。

果陀劇場今(十二)日說明，該活動自十一月十一至十三日限時舉行，凡於活動期間購買果陀劇場任一演出票價三千元（含）以上票券，即可獲得一千元看戲金抵用券乙張，抵用券可於下次購票時使用，使用期限至明年七月廿一日止。(見圖)

果陀劇場年底強檔不斷，人氣音樂劇《三個傻瓜》自今年五月首演佳評如潮後，為饗劇迷，將於十二月五至廿一日在苗栗、桃園、台北三地加演，現今苗北場已全數售罄，桃園及台北場票房突破九成，餘票有限，觀眾可把握最後搶票機會；另一齣深受觀眾喜愛的音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，睽違五年後也將重磅回歸，自明年一月卅一日至六月十四日展開巡演，將於台北、嘉義、桃園與台中，再度掀起音樂劇熱潮。購票詳情請上果陀劇場官網（www.godot.org.tw）或OPENTIX購票系統（www.opentix.life）查詢。

果陀劇場音樂劇《三個傻瓜》融合多項台灣在地元素，以幽默與感動並陳的手法探討親子關係與教育理念，上演以來深獲觀眾熱烈迴響；身為二寶爸的楊奇煜（小煜）表示，參與演出後最大的收穫，是重新思考「教育」的意義-「這齣戲讓我更加堅信，不能去限制孩子的發展，而是要學會尊重每個孩子與生俱來的天賦」。

果陀劇場音樂劇《三個傻瓜》以全新音樂編排，結合熱血友情與教育反思，呈現一場動人又充滿力量的青春旅程，劇組也特別推薦觀眾帶著父母或孩子一同觀賞，或許能藉此解開那些藏在學業、人生規劃與友誼間，尚未釋懷的「心結」；該劇由楊奇煜（小煜）、李霈瑜（大霈）、蔡昌憲、竺定誼、王為、張郁婕主演，並邀請特別主演聶雲攜手演出，集結音樂劇菁英全新詮釋，帶來熱力四射的歌舞與真摯動人的故事，目前巡演最終場票房熱銷、即將完售，喜愛音樂劇的觀眾請把握最後搶票機會。