全民韌性從備災開始 屏縣分兩梯次發送小橘書至31餘萬家戶

屏東縣府民政處副處長楊新發表示，屏東縣分2梯次普發「臺灣全民安全指引」至全縣31餘萬家戶。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，屏東縣33個鄉鎮市公所配合內政部及國防部規劃，分2梯次普發小橘書－「臺灣全民安全指引」至全縣31餘萬家戶，讓家戶落實平時防災準備，當危機來臨時，有準備更安全。

屏東縣政府民政處表示，全民安全指引手冊由國防部配送至屏東縣預計31萬8200本，第1階段優先配送至偏鄉地區1萬5600本，已於上(11)月28日送達至8個原住民鄉公所，由各鄉公所派員發送至家戶。第2階段本(12)月24日寄達25個鄉鎮市公所，各公所收到手冊後啟動發送至家戶作業，將於2週內完成轄內發放。

民政處指出，若家戶未收到「臺灣全民安全指引」，可向當地公所、村里幹事、村里長反映，由公所進行補發。另國防部全民防衛動員署同步提供互動式網頁(https://prepare.mnd.gov.tw/)，引導民眾瞭解各種災害應變準備，並可下載電子版「臺灣全民安全指引」閱讀使用，讓民眾可利用多元管道取得資訊。

此外，為培訓防災士，民政處本月也陸續在屏東市公所、內埔鄉公所、東港鎮公所舉辦村里長及第一線民政人員培訓專班，共有244人參加，透過此專班讓更多人知道防災士內容，提升民眾的風險意識及災害專業知識，吸引更多民眾參與，讓防災士成為政府防災、救災最可靠的協力夥伴，全縣目前約已有3000名防災士。

「臺灣全民安全指引」讓家戶落實平時防災準備，當危機來臨時，有準備更安全。(記者羅欣貞攝)

屏東縣政府呼籲縣民，全民韌性從備災開始， 有準備更「屏」安。(記者羅欣貞攝)

防災士培訓課程包括基本救命術等內容。(記者羅欣貞攝)

