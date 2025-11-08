全民領一萬防詐團蠢動 立委鍾佳濱反詐並協助辦理登記

立委鍾佳濱（中）結合屏市玉皇宮、軍警與中華郵政進行「普發一萬元」反詐騙活動。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

政府啟動普發一萬元現金、引起詐團蠢動！立委鍾佳濱八日結合廟宇、軍警與中華郵政宣導反詐騙，並協助辦理登記，同時呼籲鄉親勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領。

民進黨廣設「普發一萬服務站」，防堵詐騙集團行騙；鍾佳濱服務處八日也設置服務站，並與屏東玉皇宮、中華郵政公司、屏東憲兵隊、屏東縣刑警大隊防詐小組合作，宣導防詐並由專人協助線上登記。

屏東郵政工會表示，二十四日起開放郵局臨櫃領現金，屆時將以健保卡插卡，呼籲鄉親這段時間不要隨意將健保卡交給陌生人；屏東縣刑警大隊防詐小組呼籲鄉親認清普發現金正確網址，以免被騙，若有疑問請打一六五專線或洽詢各地派出所。

鍾佳濱指出，打詐可謂全民運動，尚未開放登記前，詐騙集團就已經虎視眈眈，日前更傳出有詐騙集團用一千元換健保卡，目的是要用健保卡冒領一萬元，希望民眾勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領；如民眾對如何領取普發現金有疑問，請洽「普發一萬服務站」。