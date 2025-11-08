全民齊運動 麥寮鄉長盃開賽 六大球類競技凝聚社區情感

114年麥寮鄉鄉長盃運動競賽於8日上午8時隆重開幕。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】暮秋陽光灑落麥寮大地，一年一度的「114年麥寮鄉鄉長盃運動競賽」於11月8日上午8時隆重開幕。開幕典禮在麥寮社教園區生活美學館舉行，鄉長許忠富親自領聖火進場，象徵運動精神的傳承與社區凝聚的力量，也正式為這場屬於全鄉民的運動嘉年華揭開序幕。

開幕典禮在鄉長許忠富親自領聖火進場，象徵運動精神的傳承與社區凝聚的力量，也正式為這場屬於全鄉民的運動嘉年華揭開序幕。（圖／記者蘇榮泉攝）

今年鄉長盃以「全民動起來，健康新麥寮」為主題，設有籃球、桌球、羽球、槌球、軟式網球與慢速壘球六大競賽項目，參賽選手橫跨不同年齡層，從年輕選手的拼搏身影，到長者穩健揮拍的身姿，展現出麥寮鄉從少年到銀髮族「全民參與」的運動精神。

廣告 廣告

許鄉長強調：在比賽場上全力以赴、永不放棄，展現最佳團隊精神與拼搏意志，這是屬於我們麥寮人的驕傲！。（圖／記者蘇榮泉攝）

鄉長許忠富表示，鄉長盃不僅是一場體能競技，更是一場心靈交流與社區情感的展現。透過比賽，鄉親彼此鼓勵、互相扶持，在球場上凝聚「麥寮是咱的家」的深厚情誼。許鄉長強調：「在比賽場上全力以赴、永不放棄，展現最佳團隊精神與拼搏意志，這是屬於我們麥寮人的驕傲！」

在掌聲與笑聲中，「麥寮鄉長盃」不僅讓球場充滿熱血氣氛，更點燃了居民心中對健康生活的熱情。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動由多個地方運動團體共同協辦，包括麥寮籃球發展協會、雲林縣麥寮鄉桌球協會、雲林縣麥寮鄉羽球協會、社團法人雲林縣麥寮鄉老人會、雲林縣麥寮鄉網球協會及雲林縣麥寮鄉慢速壘球協會等。主辦單位希望透過運動競賽的舉辦，鼓勵民眾走出家門、親近自然，將健康生活融入日常，讓運動成為鄉內最具凝聚力的文化象徵。

今年鄉長盃以「全民動起來，健康新麥寮」為主題，設有籃球、桌球、羽球、槌球、軟式網球與慢速壘球六大競賽項目。（圖／記者蘇榮泉攝）

在掌聲與笑聲中，「麥寮鄉長盃」不僅讓球場充滿熱血氣氛，更點燃了居民心中對健康生活的熱情。這股屬於麥寮的運動聖火，將持續燃燒，照亮鄉民健康與團結的未來。

參賽選手橫跨不同年齡層，從年輕選手的拼搏身影，到長者穩健揮拍的身姿，展現出麥寮鄉從少年到銀髮族「全民參與」的運動精神。（圖／記者蘇榮泉攝）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！