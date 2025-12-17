全民〈韌性〉能量獲肯定 新北防空演習全國特優

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市面對新興安全威脅的整體韌性與全民防衛動員能量獲肯定！今年警察局統籌辦理參加新制「城鎮韌性（防空）演習」即奪全國特優，由行政院長親自頒獎，警察局長方仰寧今〈17〉日率同仁將這份獎座及榮耀獻給侯友宜市長及全體市府團隊。

方仰寧指出，新北市除了演習成果亮眼，也同步配合內政部推動辦理 「社區型防空避難處所巡禮活動」，由警察局與地方里長、消防、民間團體與市民共同參與，讓民眾親自參與實地走入避難處所，了解空間配置、動線與注意事項。

《圖說》新北市2025城鎮韌性（防空）演習榮獲行政院評核為「特優」獎牌。〈警察局提供〉

他說，巡禮活動首次在新北市率先舉辦、作為全國示範，引起熱烈迴響，巡禮活動能讓民眾「看得到、走得到、避難學得到」，未來將持續研議擴大辦理防空避難巡禮，讓更多市民能熟悉身邊的避難處所，提升全民防衛能力與城市韌性。

方仰寧強調，此次參加新制演習即奪全國特優，充分展現市府團隊的專業、跨局處協調能量，以及市民高度的危機意識與配合度。新北市將持續朝向「全民防衛、韌性城市」的方向前進，打造更安全、更堅實、更具韌性的城市。