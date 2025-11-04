「全民＋1 政府相挺」普發現金線上登記5日正式啟動

數位發展部與財政部4日召開記者會宣布，「全民＋1 政府相挺」普發現金線上登記5日上午8點正式啟動，民眾可透過手機、平板或電腦在家上網登記，前五日（11月5日至9日）採「身分證或居留證號尾數」分流，每日開放兩組尾數登記。 圖：數發部提供

[Newtalk新聞] 數位發展部與財政部今（4）日召開記者會宣布，「全民＋1 政府相挺」普發現金線上登記明天（5）日上午8點正式啟動，民眾可透過手機、平板或電腦在家上網登記，免去外出排隊辛勞，系統核驗無誤後現金直接匯入指定金融帳戶，是最便利、安全又省時的方式，請民眾優先利用。

數位發展部表示，為確保系統穩定與登記流暢，前五日（11月5日至9日）採「身分證或居留證號尾數」分流，每日開放兩組尾數登記（5日開放尾數0、1；6日開放2、3，依序類推），11月10日起全面開放，不限尾數皆可登記。

線上登記僅需準備本人或代領人「身分證字號或居留證號」、「金融機構帳號」及發放對象「健保卡號」三項資訊。登記成功者將於11月12日起陸續收到現金入帳。若填錯資料，自11月13日起網站開放「查詢登記結果」功能，顯示「入帳失敗」或「帳號檢核失敗」者，可回到網站重新登記正確資料。整個線上登記期間持續至115年4月30日，請民眾安心選擇方便時段辦理，不必急於一時完成。

數位發展部呼籲，普發現金唯一官方網站為10000.gov.tw，政府「不會」主動透過手機簡訊或電子郵件通知登記或領取現金，更「不會」致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理轉帳。所有要求提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為皆為詐騙，請民眾提高警覺，切勿點擊可疑連結。若收到可疑訊息，請立即聯繫165反詐騙專線。

更多普發現金最新消息，請至10000.gov.tw/news。

