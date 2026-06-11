全民BATTLE等你上場 2026總統盃全民運動賽事正式啟動

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由運動部主辦的「2026總統盃全民運動賽事-街舞大賽暨3x3籃球賽」今天(11日)正式宣告啟動。運動部表示，今年不論在街舞或籃球賽的規模都持續擴大，希望讓大家都有機會站上屬於自己的舞台，攜手打造健康、活力的台灣。

去年首屆總統盃賽事大受好評，為了延續這股全民運動風潮，今年總統盃賽事規模再創新高。運動部表示，今年街舞大賽首度橫跨北、中、南、東及離島金門，共辦理6場分區預賽；3x3籃球賽則將預賽版圖擴大至全台22個縣市，讓各地熱愛運動的民眾都能就近參與踴躍挑戰。

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此外，為落實括世代共融參與及實踐運動平權，本屆賽事在組別規劃上也有多項突破。街舞大賽除有U12、U18及公開組，將持續推動「樂齡共融組」，鼓勵55歲以上長者及身心障礙朋友投入街舞運動，打破街舞僅屬於年輕族群的刻板印象。3x3籃球賽也特別增設40歲以上壯年組及帕拉輪椅籃球組，讓更多不同年齡層、不同背景的民眾都能在賽場上挑戰自我。

運動部長李洋也親自出席啟動典禮，他表示推動全民運動是運動部的重要工作，而總統盃也展現中央地方攜手舉辦的精神，他向全國民眾發出邀請令，等你來上場。李洋：『(原音)今年賽事更充分展現地方跟我們中央一起參與的精神，從各地預賽到全國總決賽，這是一條能把地方能量匯聚到國家舞台的重要道路。每一個縣市、每一個社區、每一支隊伍都是我們全民運動的重要推手。最後我想向全國民眾發出邀請，全民battle、等你一起上場。』

運動部表示，今年總決賽將於最具代表性的台北凱達格蘭大道盛大舉行，預計號召數千名選手齊聚一堂，將街舞、籃球、城市景觀與文化能量緊密結合，打造大型戶外城市級運動嘉年華。街舞大賽暨3x3籃球賽總將金合計達新台幣590萬元，以實際行動支持選手勇敢逐夢，角逐總統盃最高榮耀。

運動部表示，2026總統盃全民運動賽事免報名費，報名資訊及賽事辦法請持續關注運動部官網及粉絲專頁。