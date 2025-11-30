全港同悲 宏福苑大火升至146人罹難

香港大埔宏福苑大火釀成嚴重災難，美聯社報導，警方確認已有146人罹難，100人依然失聯。政府在全港18區設置弔唁處，周六起湧入大批民眾獻花悼念，各宗教領袖也到場帶領民眾祈禱。警方29 號派出600 名災難遇害者辨認組人員，進入受災大樓，展開蒐證與身份確認，預計還要持續3到4周。

身穿防護衣與頭盔，攜帶屍袋、標籤與搜證工具，香港警方災難遇害者辨認組 DVIU，共 600 名專業人員，29號起正式進入受災大樓，展開全面蒐證與系統辨識。 香港大埔宏福苑26號發生嚴重火災，原本通報294人失聯，仍有100人難以追查。傷亡調查組警官：「有些通報者提供的資訊，非常有限或不足，例如只提供一個暱稱，或者只是猜測，也許他們的朋友住在那裡，因此有些資訊確實讓我們難以追查。」

為釐清災情，DVIU人員分區逐步搜索，並使用電子標籤精準記錄位置，預計需要三到四周才能完成。另一方面，目前由政府與外界共同成立的「宏福苑援助基金」累計已達11億港元，將協助受災民眾應急與重建，至於物資方面已相當充裕，當局已呼籲民眾暫停捐贈，避免浪費。而在全港18區，官方也同步設置了弔唁處，周六起向市民開放。九龍清真寺總教長 穆光明：「每個人都熱淚盈眶，這事件讓人措手不及，在這艱難時刻，我們想表現香港人的團結，我們向罹難者家屬，致以最深切的慰問。」

聖約翰座堂堂牧 戴德偉：「此時此刻 我們同感悲痛，我們同心憂慮，我們同心祝福受影響的人們，得到安慰和治癒。」

無論族裔、語言或宗教信仰，面對這場悲劇，全香港都站在一起，用鮮花串起牽掛，為逝者送行，也為生者打氣。

