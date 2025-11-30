全港陷大火悲痛陰霾！莫文蔚宣布取消啟德開唱：難以如常舉行

莫文蔚30日透過社群宣布演唱會取消開唱。翻攝mokabyebaby IG

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火警，造成多人死傷，全港籠罩悲傷氛圍之際，天后莫文蔚（Karen）原訂12月20日在啟德主場館舉辦的「THE BIG BIG SHOW 大秀」香港「家場」限定版，今（30日）透過社群正式宣布取消。

主辦單位在聲明中指出，大埔火災造成重大人命傷亡，全港情緒沉重，令人無比哀傷。莫文蔚相隔4年回到香港開唱，原意是以喜悅之心與家鄉觀眾共享音樂與幸福時刻，「然而，目睹香港市民因這場意外承受的痛楚，『家場』的意義此刻更添重量。我們理解每個人的心情都受到了影響，因此難以如常舉行一場以歡樂為主題的演出」。

莫文蔚對於取消開唱深感遺憾，盼各界將更多關注留給受災市民及在前線奮戰的救援人員，「Karen希望未來能以更好、更溫暖的狀態再與大家相聚」。她同時向所有日以繼夜投入救災的消防隊與救援團隊致以最高敬意，也向大埔火災中受影響的民眾致上最深切慰問，「祈願逝者安息，傷者早日康復」。

