全炫茂又陷非法用藥疑雲！遭「打針阿姨」點名：輪到你們了

全炫茂再度被點名涉及「非法用藥醫療風波」。（圖／翻攝IG）

韓國著名諧星朴娜勑遭揭露長期找「無照打針阿姨」進行非法醫療等行為，怎料這波名單繼續延燒。近日，有一名自稱是「打針阿姨」的A小姐，突然在社群上暗指知名主持人全炫茂也牽涉其中，再度掀起媒體關注。

綜合韓媒報導，該名A小姐因涉及對多名藝人實施無照醫療行為，已經遭到警方調查，包含朴娜勑、SHINee成員Key，以及知名網紅「挑食的新姐」等均在這波名單內，引發外界高度關注。

但在 9 日，該名Ａ小姐突然在社群預告：「9小時的審訊已經結束了，現在輪到你們了，特別是某位人士！」並丟出與全炫茂的韓文姓名同音的食物，還有全炫茂主持的節目《我獨自生活》官方LOGO照片，強烈暗指全炫茂與這次的事件脫離不了關係。不過，相關貼文目前均已消失。

其實，全炫茂在去年就因為朴娜勑的關係，捲入這次風波。但全炫茂早在事發第一時間，透過經紀公司澄清絕無非法用藥一事，還向各大媒體提供處方籤，強調自己都是合法的醫療機構內進行診療，還意外洩漏有服用治療勃起功能障礙的藥品紀錄，讓網友直呼：「到底要多委屈，才願意公開這些事啊！」。

★未經判決確定，應推定為無罪。

